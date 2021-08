Tania Rincón de luto; despide con emotivo mensaje a un ser querido: "Te amo"

Tania Rincón se convirtió en una de las nuevas conductoras de “Hoy” hace apenas unos días y en medio de la felicidad por ser parte del matutino, este domingo anunció una triste noticia y dio el último adiós a un ser querido con un emotivo mensaje.

La conductora de “Guerreros 2021” compartió la triste noticia con sus seguidores en su cuenta de Instagram, en donde indicó que había muerto su mascota de nombre “Güero”, al que decidió decir adiós con un sensible mensaje acompañado de tiernas fotografías.

“Hasta siempre, Güero. Nos dejas con el corazón destrozado pero con miles de historias y anécdota que contar”, así es como inicia el mensaje la conductora que también compartió con una primera fotografía en la que abraza a su mascota en compañía de su hijo Patricio.

Tania Rincón y su familia junto a su mascota. Foto: Instagram @taniarin

En el mensaje relata que decidieron adoptar a Güero poco tiempo antes de la llegada de su primer hijo, por lo que de inmediato se convirtió en parte importante de la familia y protector del pequeño, además de que más tarde le darían la bienvenida a su hija Amelia.

“Cuando te adoptamos pensamos que te cambiaríamos la vida pero fuiste tú, Güero, quien tocó y transformó nuestra vida y corazón. Aún no puedo creer que ya no estés, me cuesta trabajo voltear atrás y ver que no me estás siguiendo por todos lados”, escribió la conductora.

Amigos envían mensaje a Tania Rincón

Tania Rincón dejó ver con el mensaje que su mascota ya no se encontraba bien de salud y, aparentemente por la edad, ya no caminaba del todo bien y lo hacía cada vez más lento: “Gracias porque a pesar de que estabas cansado nunca te rendías ni te dabas por vencido cuando veías tu correa sacabas toda tu fuerza para salir a caminar”.

Amigos de la familia se sumaron a la despedida con emotivos mensajes de apoyo para cada uno de ellos y en los que aprovecharon para despedirse de Güero, quien estuvo con cada uno de ellos en todo momento.

Güero, mascota de Tania Rincón. Foto: Instagram @taniarin

“Sin duda Güero siempre será un fuera de serie. Lamento enormemente esta pérdida, queridos Tania y Daniel. Les agradezco haberme dado la oportunidad de conocer un ser tan especial. Los abrazo siempre, compi, Dani, Patito y Amelia”, dijo el chef Mariano.

Mientras que la coreógrafa Jenny García tampoco dudó en enviar un tierno mensaje en el que aseguró haber sido cómplice para la adopción del perro: “Sin palabras, Tania. Los abrazo fuerte a ti y a toda tu familia, sé el dolor tan fuerte que es”.