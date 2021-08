Bárbara de Regil se convierte en la Mujer Maravilla y manda poderoso mensaje: FOTO

En los últimos meses, Bárbara de Regil se ha visto envuelta en una gran cantidad de escándalos por diversas situaciones, sin embargo, ha logrado salir adelante pese a todos los señalamientos por lo que aprovechó su popularidad en redes sociales para convertirse en la Mujer Maravilla y mandar un poderoso mensaje de superación personal dirigido a todos sus seguidores.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la influencer fitness compartió un extenso mensaje con el que, desde su experiencia, trata de ayudar a sus seguidores a que se motiven para que puedan lograr lo que se propongan pese a las adversidades.

La actriz de 34 años inició su mensaje como si se tratara de un diario: “sábado 7 pm, trabajando… me abrazo tan fuerte y me repito todos los días a mi yo lastimada, que todo va a estar bien, que cada proceso que pase me hace y me hará más fuerte”, escribió.

Posteriormente, Bárbara de Regil continuo su mensaje asegurando que el miedo, el enojo, la frustración y el cansancio son emociones totalmente normales, además, mencionó que son sentimientos que aparecen rápido y de forma inconsciente por lo que no hay motivo para negarlas o sentirse avergonzado, sino todo lo contrario pues son parte del crecimiento personal.

“Todos deseamos que nos pasen cosas positivas, pero tenemos que aprender a aceptar la realidad y sí, tienes derecho a sentir”, señaló la actriz, quien además hizo énfasis en que, pese a sentir estas emociones “negativas” nadie debe estancarse ahí por lo que recomendó levantarse y ponerle la mejor cara a la vida.

Bárbara de Regil aseguró que la idea de su mensaje no es eliminar las emociones negativas de la cabeza y el corazón de las personas pues son emociones que siempre aparecen ya que la vida no es perfecta y se pueden presentar problemas en diversos ámbitos de la vida, sin embargo, aseguró que el objetivo es enfocarse en las emociones positivas y buscar estímulos que ayuden a generarlas como el ejercicio, la lectura, la relajación, la música, la meditación y una buena alimentación.

“Yo confío en mí y en mi capacidad para cambiar y solucionar, aprendí a dejar lo negativo como una música de fondo y si es que es muy grande yo sigo con mi vida que es muy valiosa”, finalizó su mensaje, el cual, en poco tiempo alcanzó cerca de los 100 mil likes en Instagram, donde miles de seguidores se volcaron en halagos por cómo luce de Mujer Maravilla y aunque solo se trate de un filtro, le sugirieron que en un futuro sí se caracterice de este emblemático personaje de DC Comics.

Bárbara de Regil se convirtió en una superheroína. Foto: IG: barbaraderegil

Presume el cariño que le tiene a su hija

Bárbara de Regil ha sabido sortear todos los escándalos en los que se ha visto involucrada y ahora todo parece indicar que está enfocada en no meterse con nadie y cuidar de los suyos y así lo dejó ver hace unos días cuando presumió todo el amor que le tiene a su única hija, Mar Alexa de Regil a quien calificó como “su todo” pues aseguró que son mejores amigas.