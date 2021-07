Bárbara de Regil regresa al gimnasio y se queja de usar cubrebocas | VIDEO

Bárbara de Regil se ha visto involucrada en una serie de polémicas en los últimos tiempos, siendo su proteína y el tema de previo a las elecciones de este 2021, por lo que su nombre apareció en diversas ocasiones en los medios de comunicación. En esta ocasión lo hizo gracias a que subió un video en redes sociales donde se quejó por usar cubrebocas durante su entrenamiento.

La actriz regresó a la actividad normal de ejercicio, es decir, ya dejó los entrenamientos en casa para regresar al gimnasio y con esto mantener una vida lo más normal posible, eso sí siguiendo todas las medidas marcadas por las autoridades de sanidad en México.

Pero no se podía quedar así, ya que, en una de sus historias de Instagram, la protagonista de “Rosario Tijeras” no dudó en expresar su malestar durante su rutina, ya que no es fácil poder hacer ejercicio portando un cubrebocas, esto claro porque no se puede respirar con normalidad al tenerlo bien puesto.

La queja

En la historia se ve a la actriz realizando un ejercicio para pierna y pompa donde porta el cubrebocas, pero escribió un mensaje para sus seguidores donde dejó claro que lo que más trabajo le costó fue el tener que hacer toda la rutina de ejercicio con la mascarilla bien puesta.

“Solo el tapabocas. Ufff me costó la vida”, escribió Bárbara en la publicación, pero lo único bueno en todo esto fue que De Regil nunca se quitó la mascarilla, ya que está dejando el buen ejemplo de seguir las normas marcadas por las autoridades.

Se tiene que recordar que se le pide a las personas que usen el cubrebocas en lugares cerrados, solo si se acude a un restaurante y cuando se está sentado en la mesa se permite el quitarse la mascarilla.

Por lo que cuando vayan a hacer ejercicio en un lugar seguro se tiene que dejar el cubrebocas bien puesto, es decir, cubriendo la nariz y boca, ya que así se pueden evitar contagios dentro del establecimiento.