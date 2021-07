Kristal Silva muestra en VLA las cicatrices que le dejó Suvivor

Kristal Silva protagonizó una de las salidas más polémicas de Survivor México y su historia al interior del reality con seguridad perdurará durante mucho tiempo; siendo considerada una de las participantes más prometedoras para ganar la competencia terminó dejándose ganar por su oponente para poder llegar al altar el próximo 13 de agosto junto a su pareja el abogado Luis Ángel Garza, pese a lo anterior sigue siendo una de las consentidas del público.

Tan pronto salió del programa de TV Azteca la exreina de belleza y modelo se incorporó a Venga la Alegría, en donde destaca como una de las conductoras más queridas por el público del matutino; tras su salida de Survivor México compartió con los televidentes todas las impresiones que le dejó el reality así como sus impresiones, luego de participar de manera activa en cada una de las pruebas y retos que se lee cruzaron en el camino a una victoria que al final, se decidió a no alcanzar.

Este jueves la conductora sorprendió a sus seguidores al mostrar al aire algunas de las secuelas que heredó en su paso por Survivor México, en la transmisión de hoy, así como en sus redes sociales, dejó al descubierto algunas cicatrices que aún son visibles en su piel, sobre todo en el empeine, en donde es palpable que el reality realmente demandó todo su esfuerzo y que en ningún momento cedió al cansancio, agotamiento o cualquier impedimento que se le cruzó en el camino, realmente demostró total fortaleza.

Kristal Silva sigue demostrando ser una guerrera

Lejos de ocultar las secuelas de su paso por Survivor México, Karla Silva se ha mostrado tal cual es desde su retorno a nuestro país, y no ha dudado en seguir luciendo su escultural cuerpo y su excelente condición en donde se presente. Y uno de los reflectores más importantes que tiene es su participación como conductora en el popular matutino de TV Azteca, desde donde cautiva con su profesionalismo, belleza y talento.

Esta mañana Kristal optó por lucir un ajustado atuendo en tonos vibrantes, con prevalecencia del color amarillo, mostrando el bronceado que aún conserva tras su paso por Survivor México; además presumió sus tonificadas piernas en donde resaltó un detalle visible para el público del matutino; las cicatrices que aún conserva debido a las condiciones extremas que tuvo que afrontar durante las semanas en que compitió por ser la mejor superviviente.

En las imágenes compartidas en las redes sociales del programa destaca una fotografía en particular, en la cual Kristal mostró las evidencias de las condiciones extremas que se viven al interior de una producción tan demandante como lo es Survivior México, reality en el que cada participante tiene que dar el excedente, incluso cuando parece ya no tenerlo, para lograr alcanzar la final. Pese a ello, la guapa modelo no dejó de lucir espectacular y sigue manteniendo cautivos a sus fans y admiradores que cada día disfrutan de verla en el matutino de TV Azteca.