Kristal Silva pedirá disculpas al "Warrior" y busca reunirse con la Miss Universo, Andrea Meza

La conductora Kristal Silva reveló durante un Instagram Live para El Heraldo de México todo sobre su participación en el reality de Survivor, siendo una de las salidas más polémicas hasta ahora, porque la integrante de la tribu Jaguar se dejó ganar para poder salir y cumplir con compromisos personales.

La actual conductora del matutino Venga la Alegría, no pensó que la decisión de abandonar la competencia generaría tantas reacciones encontradas, ya que la han apoyado como criticado severamente en redes sociales y hasta en el mismo programa de TV Azteca que conduce.

Kristal confesó en entrevista que ya no se sentía cómoda con los cambios realizados en su equipo y considera que dio lo suficiente durante la emisión, "cumplí mi misión de que conocieran a la Kristal que no es solo una reina de belleza, creí que ya lo había logrado y me sentí muy segura de partir", afirmó.

Kristal Silva se casará el próximo de 13 agosto por lo civil con su pareja, el abogado Luis Ángel Garza con quien tenía planes de celebrar su boda el año pasado, pero por la pandemia por covid, tuvieron que mover la fecha en repetidas ocasiones; el día 14 del mismo mes harán la fiesta en grande.

La guapa conductora confesó que antes de partir a las playas de Dominicana y unirse al reality de Survivor habló con la actual ganadora de Miss Universo, Andrea Meza y le dijo que estaba segura que ella ganaría el cértamen "Andy, tú vas a ganar, algo me dice que ganarás", y como premonición acertó y confesó alegrarse mucho cuando se enteró que había ganado su compañera.

Kristal compartió su sentir tras la reacción de Carlos Guerrero "el warrior", conductor del programa, de quien comprende que se haya sentido así, ya que considera que es un excelente ser humano a quien le ofrecerá disculpas en su momento tras su salida.

