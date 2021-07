Nath Campos reaparece y describe cómo ha sido su vida tras denunciar al youtuber Rix

Luego de cuatro meses de haber denunciado por violación al youtuber Ricardo "N", conocido como Rix y quien se encuentra en prisión, Nath Campos reapareció en un evento público de la Ciudad de México.

“No puedo comentar mucho del asunto legal, pero está en proceso, creo que es algo que toma tiempo y que nunca, ahora sí que nunca se sabe cuánto tiempo, pero no puedo comentar mucho al respecto, pero ahí vamos”, dijo luego de que se le cuestionara sobre su situación legal.

Comentó que tras haberse atrevido a denunciar al influencer, se ha acercado a la realidad que se vive como mujer en México y en todo el mundo.

"Muchas mujeres con muchas ganas de hablar, con muchas ganas de levantar la voz, de trabajar sus propios problemas, incluso creo que esa es la parte positiva de todo lo que ha pasado”, señaló.

Agregó que denunciar no es un proceso fácil, y que ella pasó por proceso muy duro en la fiscalía el día que acudió a hacer su denuncia.

“Yo sinceramente creo que si yo hubiera denunciado el día que me pasó no habría podido, creo que sí, emocionalmente habría sido muy fuerte para mí, la verdad es que lo hice en el momento que tenía que hacerlo, cuando estaba preparada para hacerlo y eso me ayudó a que mi proceso en la fiscalía fuera más tranquilo, porque yo tenía más procesada la situación, pero sin duda es un proceso que no es fácil y por eso también se tiene que respetar la decisión de cada quien”, destacó la influencer.

Finalmente, comentó que lo que la ha mantenido fuerte durante toda este proceso legal, ha sido la respuesta de la gente, de su red de apoyo, como son su familia, amigos y seguidores.

“Uno, ellos están junto a mí y creo que eso es lo único que importa y dos, la manera como yo he podido trabajar con esto y lo que he aprendido de ello también”, concluyó.

