Nath Campos quiere regresar a Youtube, pero esta fuerte razón se lo impide

Han pasado casi cinco meses desde que la youtuber Nath Campos hizo una pausa en la creación de contenido de su canal luego de denunciar el abuso sexual del que fue víctima por parte del también influencer Ricardo González, mejor conocido como Rix. Y es que ha tratado de regresar a ser la de antes pero aseguró que no se siente preparada para una posible ola de ataques mediáticos a los que podría exponerse como cuando levantó la voz.

Nath fue entrevistada por su hermano Pablo Campos en su canal de Youtube y platicó que en fechas recientes pensó en volver a su canal pero tras la demanda Rix, ha recibido malos comentarios que han mermado su estado anímico.

En Instagram sí ha seguido publicando. Foto: Especial.

“La verdad me ha costado mucho trabajo editar el video que quiero sacar. Es muy largo y tedioso. El otro día estuve editando trece horas seguidas y no hice ni la mitad de la primera parte del video, entonces mi plan es sacarlo la próxima semana”, reveló Nath, auqnue no dio garantías de que así será.

Agregó que ya es momento de volver de lleno a sus redes sociales por salud mental, reconoce que esta pausa le ha servido para planear su futuro.

Para Nath Campos han sido meses muy complicados

A principios de este año, Nath Campos relató en un video subido a Youtube el caso de abuso que Rix habría cometido en su contra, y por lo cual fue detenido y acusado por el delito de tentativa de violación equiparada agravada.

Tristemente así como ha recibido muestras de cariño, también ha sido duramente criticada con comentarios machistas y sin ningún tipo de empatía y respeto, aunque Campos se ha mostrado valiente y muy fuerte, ha tenido momentos muy complicados en los que ha preferido mejor alejarse de las redes sociales.

Y es que suelen atacarla por que Pablo, su hermano, también ha sido acusado de abuso sexual, él niega todas las versiones e incluso contrademando a la vícitma. Este es un caso que aún no ha quedado del todo claro.