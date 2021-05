Michelle Salas sube la temperatura; posa con elegante saco y nada abajo

Michelle Salas no sólo es hermosa, sino que es toda una experta en la moda. La hija de Luis Miguel se ha convertido en inspiración para muchas mujeres, pues constantemente comparte ideas de outfits que demuestran que la elegancia no está peleada con la juventud y la coquetería. Esta vez no fue la excepción, pues en su más reciente publicación en Instagram, en la que se le ve con un saco de Carolina Herrera.

Michelle, de 31 años, es modelo e influencer aprovechó para mostrar su lado provocativo pues no llevaba nada debajo, enseñando sus piernas descubiertas, lo que provocó que sus seguidores y seguidoras la llenaron de halagos y buenos comentarios.

El outfit consiste en un hermoso y lujoso saco rojo con grabado de flores que combinó solo con unas lindas zapatillas de tiras color negro, que hicieron lucir sus piernas más largas, sin pantalón ni otra prenda que las cubriera. También eligió llevar su cabello recogido totalmente en un chongo bajo y un maquillaje discreto.

“Hoy celebro junto a Carolina Herrera el color rojo. ¿Qué significa para ustedes este color? Los leo en los comentarios”, escribió la guapísima modelo en el pie de la postal.

Michelle Salas es una de las celebridades del momento

La hija de ‘El Sol’ estudió diseño en Nueva York y se ha desempeñado como modelo, ha colaborado con firmas como Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, Michael Kors y muchas marcas de renombre, por lo que sabe lo que hace y por lo mismo es una de las personalidades favoritas del momento.

En las últimas semanas ha estado en “el ojo del huracán” y no por su trabajo. Y es que se estrenó la segunda temporada de la serie biográfica de Luis Miguel, en la cual se habla de cómo tras varios años de su nacimiento, reconoce su paternidad y la busca para fortalecer su relación con ella.

Macarena es quien le da vida en la serie de su papá. Foto: Especial.

Para interpretarla se eligió a la influencer, actriz, y la novia de Juanpa Zurita (quien interpreta al hermano de Luis Miguel, Alejandro Baster), Macarena Achaga, quien ha confesado tratar de hacer el papel con mucho respeto hacia la joven de 31 años, de quien, reveló, le resultó complicado entender su personalidad.

Michelle Salas se ha mostrado inconforme por esta situación, pues no quería que su persona saliera en la producción; incluso, se rumora que esta situación llevó al rompimiento de su relación con su padre.

msb