Ricardo Casares es cacheteado EN VIVO por sus compañeros de VLA y así demostró su enojo: VIDEO

Ricardo Casares es uno de los conductores que más polémica suele crear en el “Sin “Palabras” de Venga la Alegría y este martes no fue la excepción ya que sus compañeros de programa los cachearon en vivo debido a que tuvo que cumplir su castigo por perder el mes en el “Sin palabras”, uno de los juegos que más efusividad genera entre el público. Hay que recordar que cada semana se lleva un registro del equipo ganador, ya sea Pueblo o Favorito, y al final del mes el equipo perdedor tiene que cumplir un castigo.

Y así ocurrió, Ricardo Casares, presentador que forma parte de Favorito, tuvo que sacrificarse por su equipo y sufrir el castigo por parte de los integrantes de Pueblo, quienes ganaron el “Sin Palabras” de este día y se llevaron el mayor número de victorias durante el mes pasado. Fue así como vimos al “Capi” Pérez, Anette Cuburu, Patricio Borghetti, Laura G y Mariano Sandoval darle unas cachetadas durante la transmisión del matutino.

Solo que en esta ocasión no han sido unas cachetadas como comúnmente las conocemos, con las manos, sino que los conductores utilizaron piezas de carne de un cerdo para golpear el rostro de Ricardo Casares, quien sin poder defenderse recibió los golpes con una mirada seria y resignada. Al final, el público de Venga la Alegría pudo ver que no soportó la última parte del castigo y terminó retirando su cara, sin embargo, se cumplió con el acuerdo.

Pueblo se lleva otra victoria en el “Sin Palabras”

Durante el “SinPalabras” de este martes el equipo Pueblo se alzó con una contundente victoria por encima de su eterno rival Favorito, con un marcador de 7 a 2, con lo que dieron muestra de su buena coordinación, velocidad y excelente técnica que los ha convertido en el que mayor aceptación ha generado entre el púbico de Venga la Alegría.

En redes sociales las preferencias estuvieron mu claras y los internautas no dudaron en demostrar su total apoyo a los ganadores: “Bien ganado Pueblo,” “Que sigan los triunfos para el mejor equipo porque el segundo día está ganado. Y mañana asegurarán la semana y lo darán todo para que no suceda lo contrario”, “Bien Equipo del Pueblo así se gana lo hicieron espectacular jugando como los Reyes”, “Ese dado no ayudó nada!" y “Pueblo excelente” han sido solo algunos de los comentarios que los usuarios compartieron en Instagram.

Mientras que en Twitter, la grabación del castigo de Ricardo Casares se llevó la atención de los usuarios; “Ricardo el único realmente castigado del favorito (de Rogger) eran 4 platos.. Uno para miembro del equipo. Este debió ser el castigo para el equipo,” publicó un internauta que reprochaba que solo hubiera un solo castigado; mientras que otro comentario aseguraba que el castigo fue humillante y que Ricardo Casares no debería se expuesto a eso, “A mí no me cae mal..pero castigado feo...ayer si fue castigado solo Cintya los 3 no,” fueron algunos de los mensajes compartidos.