Eleazar Gómez da primera entrevista a meses de salir de la cárcel ¿Qué fue lo que dijo?: VIDEO

Luego de ser acusado por violencia hacia su expareja Stephanie ‘Tefi’ Valenzuela, el actor Eleazar Gómez ha tenido dificultades para reintegrarse al mundo de la farándula, pues los señalamientos tras el conflicto aún lo persiguen.

Es así que ha llamado la atención que tras meses de obtener su libertad condicional y salir de la cárcel, el famoso ofreció su primera entrevista para el programa “hoy Día” después de que en noviembre de 2020 un juez lo vinculó a proceso por el delito de violencia familiar contra su ex novia.

Ahora el artista de 35 años, está promocionando su reciente sencillo, motivo por el cual acudió al matutino de la cadena Telemundo para hablar de la promoción de su nueva melodía así como la felicidad que esto le produce.

El actor está intentando retomar su carrera ahora como cantante. FOTO: ESPECIAL

A comenzar “Desde Cero”

Así el famoso intérprete, se dijo muy feliz de poder “celebrar la oportunidad de tener todo lo que uno tiene y disfrutarlo”, pues destacó que es un día muy importante al ser el día del lanzamiento de su nuevo sencillo, el cual curiosamente se llama “Desde Cero”.

Posteriormente, el hermano de Zoraida Gómez confesó cómo se sentía tras algunos meses de haber recuperado su libertad.

Al respecto dijo tranquilo y contento, bastante pleno y alegre de poder estar con su familia que siempre ha sido el pilar de su vida. “siempre han sido lo más importante en mi vida, a lo mismo que también mis fans, y estoy feliz de poder estar aquí, y poder estar compartiendo con ellos”, señaló.

¿Dudas para regresar al mundo del espectáculo?

Al ser cuestionado por si alguna vez pensó que no regresaría al mundo del espectáculo, el artista señaló que; “Nunca lo pensé, realmente no estaba pasando eso por mi cabeza, ese tipo de situaciones, realmente para mi no solo es el mundo del entretenimiento ¿sabes?, es mi vida en sí, le he dedicado 30 años de mi vida a esta carrera que es hermosa, ahora sí que es mi gran pasión en la vida y realmente hay momentos en los que uno no está pensando en esas cosas”.

Asimismo, Eleazar confesó el motivo de elegir la música y no la actuación para su regreso profesional. “Ahorita en este momento de mi vida, a mí siempre me dicen ‘bueno, ¿tú eres actor o eres cantante?’, y yo soy un defensor del arte, me considero un defensor del arte, señaló.

Con información de Agencia México