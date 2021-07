¿Embarazo en “Hoy”? Querida conductora podría anunciar la llegada de un bebé

El programa “Hoy” se colocó una vez más como blanco de la polémica, esto luego de que crecieran los rumores de embarazo en una de sus conductoras cuya salida del matutino está a punto de hacerse toda una realidad, mismo que se dio entre dimes y diretes con sus compañeras.

Fue la conductora de espectáculos de “Venga la Alegría”, Flor Rubio, quien reveló en su programa de radio “Fórmula Espectacular” que la conductora Marisol González está a punto de hacer público su embarazo, esto sucederá el 16 de julio que es el día en que se despedirá del matutino.

Marisol González. Foto: Instagram

“Marisol González se despide con últimas emisiones de ‘Hoy’ y en el último programa anunciará que está embarazada, por esa razón decide dejar el programa, para dedicarse de lleno al cuidado del embarazo”, señaló Flor Rubio.

Flor Rubio señaló que el embarazo de Marisol González no está muy avanzado, podría estar entrando en el segundo trimestre y ello la ha llevado a tomar la decisión de dejar “Hoy” para dedicar tiempo a su familia y el cuidado de su bebé.

Marisol González revela motivos de salida

La noticia de Flor Rubio podría ser confirmada con las declaraciones que Marisol González realizó hace algunos días, pues la conductora reveló entre lágrimas cuáles eran los motivos por los que abandonaba el programa dejando de lado los rumores sobre conflictos con Galilea Montijo.

En el video compartido en redes sociales, Marisol González asegura que se trata de algunas semanas en las que estará ausente de “Hoy” pues aseguró que se trata de una decisión familiar para dedicar tiempo a sus hijas.

“Me cuesta mucho trabajo hablar. No sé ni por dónde empezar. A veces nos queremos partir en mil y querer que todo esté bien. Hoy me toca darme un tiempo con mi familia. Aquí tengo una familia, siempre fue mi sueño estar en ‘Hoy’”, dijo Marisol González.

Tanto Galilea Montijo como Andrea Legarreta dedicaron emotivas palabras a Marisol González ante su salida de “Hoy” y aseguraron que la conductora siempre tendrá un lugar en el matutino, además de que su ausencia será tan sólo por algunas semanas.

