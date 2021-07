BTS: ¿A Jungkook le GUSTAN las LATINAS? Esto es lo que opina sobre ellas

¿Qué tipo de mujer le gusta a Jungkook? La boyband BTS es todo un fenómeno del K-pop, cada uno de los integrantes se ha convertido en el favorito de ARMY y aunque por el momento están solteros, han revelado cómo les gustan las chicas y Jungkook confesó su amor por las llatinas.

El idol no es ajeno al terreno amoroso, ya que se le conocen por lo menos 3 exnovias que tuvo durante su era pre-debut. Actualmente, es uno de los más mencionados dentro de la banda, ya que sus tatuajes, piercings y su look lo han convertido en un chico muy atractivo.



Aunque actualmente se encuentra enfocado en su carrera con BTS, Jungkook no teme mostrar su amor por sus fans, sobre todo las ARMY internacionales, quienes le demuestran una gran pasión y apoyo, esto es lo que piensa de ellas.

¿A Jungkook le gustan las latinas?

De acuerdo con ARMY, Jungkook confesó su amor por las fans latinas, el idol coreano habría dicho que le llaman la atención, ya que las considera sexys. Muchas seguidoras de BTS se emocionaron, incluso rememoraron una de sus frases más románticas dedicada a ellas: "Aunque estemos físicamente separados, siempre estamos juntos".

Sus fans también relataron que incluso desearía conocer a una latina y muchas se apuntaron para ser quien robe el corazón del idol. BTS solo ha visitado un par de veces Latinoamérica, una vez en México para la KCON, Chile con su gira The Red Bullet – Episode II, también Brasil con el tour "Love Yourself", aunque no todas han sido afortunadas de ver a los idols coreanos.



Sin embargo, parece que su confesión se trató de un rumor de ARMY, aunque no quita el cariño y agradecimiento que tiene por sus fans latinas, incluso durante el concierto de Brasil lloró porque no sabía cuándo volvería a verlas, predicción que se habría hecho realidad luego de la pandemia.

Hasta ahora, una de las peticiones que BTS aún no le ha cumplido a sus seguidoras es cantar en español o tener alguna colaboración con un artista latino, pero ARMY de México tuvo la oportunidad de vivir la experiencia de "House of BTS", la única de las tiendas que abrió a nivel mundial, además de Corea del Sur.