Piden la liberación de YosStop en change.org ¡ya tiene más de 30 mil firmas!

Tras la detención de YosStop el pasado miércoles por presunta posesión de pornografía infantil, surgieron internautas que han exigido la liberación de la youtuber en redes sociales, esta vez fue lanzada una petición para que Yoseline “H” sela liberada.

En redes sociales circula una petición elaborada en el sitio web change.org por la usuaria Kristell Flores y está dirija a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con la que se exige la liberación de Yoselin “H” y la detención de los agresores de la joven Ainara Suárez.

“Cabe mencionar que ella ni siquiera divulgó ni mostró el video en sus redes sociales, quieren hacer “justicia" cuando ni siquiera ella grabó el video. Cuando realmente deben de demandar a los violadores de la menor de edad en aquel tiempo”, señalan en la petición.

Además, aseguran que YosStop no habría sido quien difundió el video donde la joven, de entonces 16 años de edad, es abusada en una fiesta y tampoco mostró su rostro, de quien señalan fue ella quien dijo ser la del video a través de un clip compartido en TikTok.

Hasta el momento la petición cuenta con 38 mil 266 firmas y algunos comentarios de usuarios que han cuestionado el que YosStop se encuentre detenida en el penal de Santa Martha Acatitla, esto se debe a que le dictaron prisión preventiva.

YosStop comparte mensaje detenida

Este fin de semana sorprendió a usuarios en redes sociales un mensaje en las historias de Instagram de Yoselin “H”, pues la youtuber se encuentra detenida y en él se puede leer como si fuera ella quien lo habría publicado.

“Estoy privada de mi libertad por terminalogía. No es porque sea peligrosa. No es porque sea lasciva. No es porque sea lasciva”, habría compartido YosStop, aunque no se ha enviado un segundo mensaje en sus redes sociales.

Se desconoce si la youtuber tuvo alguna oportunidad de compartir este mensaje en su cuenta de Instagram desde el penal de Santa Martha Acatitla o fue uno de sus familiares o amigos quien le ayudó a compartir lo dicho a sus seguidores.

Con información de medios