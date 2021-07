Novio de YosStop habla de la detención de la youtuber en este VIDEO

Gerardo González pareja sentimental de Yoseline Hoffman, mejor conocida como “YosStop” habló por primera vez del caso judicial en el que está involucrada su novia.

El joven a través de un video que se publicó en todas las cuentas de la “youtuber” y en sus redes sociales, expresó que desde hace más de ocho años sostiene una relación con Yoss, lo primero que expresó fue un agradecimiento a todas las personas que están al pendiente de la situación de la creadora de contenido.

“Antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes, a todas las personas que han expresado su inmenso cariño, su apoyo, su empatía a lo que ha estado sucedido, se que hay muchas dudas de lo que ha estado sucediendo”, dijo, para después tratar de aclarar los cuestionamientos de los seguidores de YosStop.

Puntualizó que hay mucha desinformación sobre el caso de Yoseline y que en algunas ocasiones lo que se difunde es falso. “Algunas personas piensan cosas que nada que ver, a los medios quisiera decirles, ustedes pueden publicar lo que ustedes quieran porque al final eso es la libertad de expresión, pero al difundir información falsa están exponiendo su seriedad informativa”.

Además hizo énfasis a la mitad del video en el segundo 43, donde mencionó que es muy importante que quede claro que “Yoseline no publicó, no almacenó, no comercializó, no distribuyó, no difundió el video en cuestión”, además agregó que la influencer no conoce a ninguno de los involucrados y que ella no estaba presente el día que grabaron el video y que su novia es completamente ajena a lo que pasó.

“Yoseline solamente habló de un tema que ya era viral, se expresó y por eso la están acusando el día de hoy”, describió que por una terminología están comparando la expresión con el delito de pornografía infantil al que se le acusa. Para finalizar comentó que le gustaría dar más detalles, pero no puede hablar por respeto al proceso que se está llevando.