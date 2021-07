Netflix: Las series y películas que se estrenan del 5 al 11 de julio y son un éxito

Una nueva semana ha comenzado y como es costumbre Netflix, la plataforma de video más popular en México, trae consigo una serie de estrenos que pintan para llegar a las tendencias de lo más visto rápidamente.

Las producciones de la semana del 5 al 11 de julio son muy variadas, pues los géneros van desde el terror a la comedia, por lo que hay para todos los gustos en la segunda semana del séptimo mes del 2021.

Estrenos de Netflix del 5 al 11 de julio

7 de julio

"Igor Grom contra el doctor Peste"

Se trata de una producción rusa original de Netflix que está basada en los cómis, Major Grom. Plage Doctor es un detective que se encarga de investigar crímenes cometidos en San Petesburgo.

"Fellini: Soy un payaso"

"La magia de la isla"

9 de julio

"La Calle del Terror" Parte 2

Se trata de la segunda parte de la trilogía La calle del terror. El argumento se va hasta el verano de 1978 cuando las clases han llegado a su fin, pero todo se ve interrumpido porque uno de los habitantes del lugar quiere asesinar.

"El hombre agua"

Es la historia de un niño de11 años que emprende un viaje e en busca de un ser mitológico que podría ser el único capaz de salvar la vida a su madre.

"Cómo me convertí en superhéroe"

"Aquel verano"

"La revolución de las solteras"

10 de julio

"La isla interior"

"Pequeñas mentiras para estar juntos"

Así que ya sabes, esta semana hay bastante contenido para que no digas el clásico "no hay nada que ver", y si de plano ya no te convence el catálogo de la plataforma con sede en Los Gatos, California es muy amplio y seguro hay algo que despierta tu interés, como bonus seguimos con la recomendación de "Somos" la serie mexicana que recientemente llegó a Netflix y relata un hecho real ocurrido en 2011 en Allende, Coahuila.