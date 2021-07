José Manuel Zamacona: El líder de Los Yonic's estaba vacunado contra covid-19, pero se contagió y murió

José Manuel Zamacona, cantante y fundador de Los Yonic’s, falleció este domingo 4 de julio debido a complicaciones derivadas del covid-19. La semana pasada, familiares y amigos pidieron dinero para apoyar al músico, pues tenía un fuerte daño pulmonar a causa de la enfermedad.

En junio del año pasado, Abelardo Escamilla Solís, hermano de José Manuel Zamacona, murió a causa de covid-19. De hecho, el cantante reveló la noticia a través de sus redes sociales, afirmando que "debemos cuidarnos de este terrible mal llamado COVID-19".

Para finales de diciembre de 2020, compartió cómo lo complicado que fue para él lidiar con la poliomielitis que le fue detectada, una enfermedad que afecta al sistema nervioso y puede ocasionar parálisis.

"No ha sido fácil, ha sido muy difícil desde mis inicios, me tocó pasar por incredulidades, me ha tocado pasar por bullying, pero realmente fue muy complicado en mis inicios, porque yo siempre tuve fe, y a veces esa fe te la lastiman", dijo Zamacona al programa 'De Primera Mano'.