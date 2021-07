Chef Benito Molina le hará competencia a MasterChef con este nuevo programa

El Chef Benito Molina aparecerá nuevamente en la televisión mexicana, sin embargo, en esta ocasión no formará parte de la nueva temporada de MasterChef, sino todo lo contrario, pues será juez en Bake Off México, el programa que estará disponible en la plataforma de HBO Max con el que intentará competir con el reality show de TV Azteca, el cual, presentará diversos cambios en su nueva temporada.

Benito Molina será uno de los estrictos jueces que calificará el trabajo de algunas celebridades de la farándula mexicana y además del dueño del Restaurante Manzanilla, estará calificando Paulina Abascal, quien es conocida como ‘la mejor chef pastelera de México’ y Jesús Escalera, quien fue el ganador del Latin Best Pastry Chef en 2018.

¿Quiénes participarán?

En esta primera edición de Bake off México todos los participantes son personalidades del espectáculo por lo que es una excelente oportunidad para conocer otra faceta de celebridades como Yuri, Lorena Herrera, Giovanna Romo, Cositas, Santa Itzel, Kenia Os, Roberto Carlo, Sergio Arau, Omar Fierro, Manu Nna, Marcelo Lara y Gabriel Coronel.

Cabe mencionar que esta primera edición del programa culinario de HBO Max contará con el talento y carisma de Angélica Vale como conductora del programa, quien expresó sentirse muy feliz por este nuevo proyecto en el que aseguró, aprendió muchísimo e hizo nuevos amigos por lo que calificó a Baje Off como una de las experiencias más bellas de su carrera.

¿Cuándo se estrena?

Se sabe que Bake off México ya concluyó sus grabaciones, sin embargo, la plataforma de HBO Max no ha dado a conocer la fecha exacta en la que el programa estará disponible para el público mexicano, pero se espera que en los próximos días finalmente den a conocer la fecha exacta de su estreno. Cabe mencionar que esta primera temporada de “El Gran Pastelero Bake Off México” estará compuesta por ocho capítulos y aún se desconoce si serán lanzados semanalmente o si estarán disponibles en su totalidad.

Estará probando postres

Hace unos días, Benito Molina confirmó a través de sus redes sociales su participación en El Gran Pastelero – Bake Off México y aprovechó la oportunidad para ironizar sobre la polémica que gira a su alrededor y del Chef José Ramón Castillo, reconocido chef repostero quien fue señalado por el público de Master Chef por quitarle su lugar en el programa y escribió “¡Aunque ni yo lo crea! Estaré degustando postres junto a mi querida amiga Paulina Abascal y el maestro Jesús Escalera.

¿Regresará a MasterChef?

Hasta el momento, se desconoce si la producción o el mismo Chef Benito Molina tengan contemplado su regreso triunfal al jurado de MasterChef, sin embargo, esta posibilidad no se descarta ya que se sabe que es el Chef Benito quien dirige la Escuela MasterChef en México por lo que aún está vinculado con la producción y podría ser requerido para temporadas futuras pues se sabe que en la siguiente edición del programa el jurado estará integrado por los Chefs José Ramón Castillo, Betty Vázquez, Adrián Herrera y Fernando Stovell.