Alejandro Sanz: piden cancelarlo por ESTOS tuits sobre el asesinato de Samuel en España

Tras el reporte de la muerte del joven Samuel el pasado viernes viernes en Coruña, España, este delito ha generado numerosas polémicas por la poca información acerca de los motivos de la paliza que llevó a perder la vida al chico. Este asesinato ha generadó diversos comentarios, entre ellos los del cantante Alejando Sanz.

Ahora sus amigos y familiares señalan que el asesinato se trataría de una agresión homófoba, por lo que distintas organizaciones del colectivo LGBT han convocado varias manifestaciones para prostestar sobre los hechos a lo largo de todo el país,

Por otro lado, diferentes fuentes oficiales de la investigación aún no se inclinan por algún motivo de la agresión, aunque se indica que todo se originó por una discusión relacionada con un teléfono móvil.

Alejandro Sanz y su polémicos tuits; piden cancelarlo

Tras el asesinato de Samuel, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo para la familia y amigos del joven, en lo que se piden justicia y critican las las agreciones homófobas.

Uno de los famosos que se han pronunciado sobre el caso fue el cantante Alejandro Sanz, sin habló del asesinato del joven de 24 años, sin embargo sus palabras no han sido bien recibidas.

"Que la orientación sexual de Samuel nos preocupe más que el instinto criminal de su o sus asesinos, dice mucho de lo jodido que estamos. Justicia para Samuel", escribió el cantante en Twitter.

Diversos usuarios de las redes sociales, han respondido al cantante, pues aseguran que "el motivo del crimen es relevante" ya sino se destaca este motivo se "invisibiliza la violencia en contra del colectivo LGBT".

Ahora tras su comentario, muchas personas piden que Alejandro Sanz sea cancelado por el mensaje que difundio en sus redes sociales.

"Me refiero a que hay medios que ponen en duda que fuera asesinado por su orientación sexual y cuestionan si era gay o no. Como si eso fuera un perverso atenuante. Que quieran sacar la homofobia de la ecuación me parece el problema", respondió el cantante,