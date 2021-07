¡Con garras y dientes! Carmen Salinas revela que se cortó las venas para defender a su hija; aquí la historia

La actriz Carmen Salinas realizó sorprendentes revelaciones durante una entrevista en la cual confesó que sufrió violencia de parte de su expareja y que incluso llegó a ser empujada de las escaleras a pocos días de haber dado a luz a su hija María Eugenia; también aseguró que en un momento de desesperación llegó a cortarse las venas para defender a la pequeña.

Carmen Salinas reveló que los días más difíciles de su vida los vivió al poco de tener a su hija, ya que cuando ella contaba con tan solo 40 días de nacida su expareja Pedro la violentó al intentar quitarle a su pequeña, por lo que la actriz llegó incluso a atentar contra su propia vida en su afán de recuperarla.

La famosa actriz aseguró durante una entrevista en el programa "Ventaneando" que a los 40 días que nació María Eugenia, su expareja Pedro la citó para casarse por la iglesia, sin embargo fue el inicio de una etapa que cambiaría su vida para siempre: "Cuando tuve a mi hija María Eugenia fui a Guadalajara porque me dijo Pedro, el padre de mis hijas 've para que arregles la iglesia para ir a casarnos'. Fui para arreglar la iglesia, llevaba a mi niña chiquita de 40 días de nacida y a Pedrito de cinco añitos de vida", narró Carmen Salinas.

La familia de Pedro la amenazó y violentó

De acuerdo con las declaraciones de Carmen Salinas en aquel momento fue agredida por su suegra y sus cuñados, presuntamente por un tema de discriminación, ya que su familia política consideraba que la bebé debería permanecer con la familia paterna debido a las diferencias que había en el tono de piel de María Eugenia, aseguró.

"Llegué a la casa de la mamá del padre de mi hijo, que en paz descanse, y me quisieron quitar a mi hija; me golpeó una hermana de Pedro y un hermano, ella me pegó de cachetadas y yo tenía 40 días de haber parido a mi hija, me aventaron de unas escaleras y yo llegué rodando", narró la actriz durante la entrevista que concedió al programa de espectáculos.

"Me decían 'te largas, pero te largas con tu muchacho (Pedrito) porque ese está prieto como tu, ella no se parece" a ti, le dijeron. Ante esto, Carmen Salinas se vio obligada a tomar medidas más drásticas para evitar que la familia de su esposo se quedara con su hija. "Me gritaban 'la niña esta güerita como nosotros, te vas a largar pero a la niña no te la vas a llevar," contó Carmen.

Ante esto, la actriz reveló la reacción que tomó para evitar que se quedaran con María Eugenia: "¿Y saben qué hice para que me dejaran ir con mi niña? Aquí me corte las venas", reveló mostrando su brazo. Carmen Salinas aseguró que al ver esto su cuñado comenzó a gritar; "Mamá, esta vieja ya se cortó las venas. Échala para la calle, antes de que se nos muera aquí," declaró.

Fue entonces que Carmen tomó la mantilla de su hija y su mamila "agarré a mi hijo de la mano y me fui", destacó. Finalmente la actriz aseguró que por sus hijos era capaz de dar su vida; "Por un hijo, la vida", concluyó al recordar esa triste etapa de su vida.