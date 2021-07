Carmen Salinas confiesa que compró su casa con la propina que le dio un cliente; ésta es la historia

Luego de tener una entrevista con el programa de espectáculos “Hoy”, Carmen Salinas hizo una fuerte revelación que ha dejado conmocionado al gremio de las estrellas.

Esto debido a que recientemente Carmelita Salinas contó una anécdota que resultó bastante peculiar ante los ojos de la audiencia, pues se trata de una casa que adquirió con la propina que le dio uno de sus clientes.

Esta noticia sin duda ha causado revuelo, sobre todo en redes sociales, pues a pesar de que fue una casa que Carmen Salinas compró en 1996, se sabe que las propiedades en general suelen ser bastante caras.

Por este motivo, de inmediato los usuarios en redes sociales comenzaron a preguntarse cómo es que la famosa logró obtener tanto dinero para comprar un inmueble.

Recordemos que desde temprana edad, Carmen Salinas inició su trayectoria artística bajo el mundo de los reflectores, esto debido a que se dedicaba a hacer bailarina desde temprana edad, y en este sentido, parte de su trabajo involucraba bailar con nombres.

Fue precisamente aquí cuando uno de estos clientes, luego de bailar con él, le daría a Carmen Salinas una propina con la que posteriormente pudo adquirir dicha casa.

“Cuando deje de bailar con el señor me puso un billete en la mano y dije ‘ay, ya me pagó’. Al agacharme a dar las gracias me metí en el seno lo que me había dado. Cuando entré al camerino lo saqué y era un billete de lotería para el 24 de diciembre de 1966”, contó Carmen.