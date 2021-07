Tunden a VLA por "proteger" playback de Laura G en ¡Quiero cantar!; explotan con MEMES

Vaya escándalo se armó durante la transmisión de este jueves 29 de julio del reality show ¡Quiero cantar! después de que presuntamente el matutino Venga La Alegría apoyara una trampa de la concursante, Laura G, una de sus conductoras más controversiales.

Inmediatamente después de su participación en el concurso, usuarios en redes sociales convirtieron en tendencia el nombre de Laura G a quien tacharon de tramposa; además, tundieron de fea manera su outfit, comparándola con el famoso personaje del Chavo del Ocho, Doña Florinda.

¿Qué pasó?

En su participación, la estrella del televisión subió al escenario para cantar "No me quiero bañar", uno de los temas más famosos de la intérprete, Tatiana; sin embargo, el resultado no fue lo que esperaban, al manos para los seguidores de VLA.

Los internautas confesaron que era bastante obvio el playback que estaba realizando Laura G en su interpretación, por lo que expresaron su deseo para que recibiera bajas calificaciones por parte de los cuatro jueces.

Por si eso fuera poco, los usuarios en redes sociales aseguraron que el outfit que portó Laura G es bastante parecido al que volvió famoso el personaje de El Chavo del Ocho, Doña Florinda o conocido popularmente como La Bruja del 71.

Todo indica que los ataques de Laura G por parte de los seguidores poco importaron a los jueces, quienes le otorgaron buenas calificaciones y aplaudieron la evolución que ha tenido a lo largo de la competencia.

Le hacen memes

Después de observar sus calificaciones y su participación, usuarios en redes sociales expresaron su inconformidad en redes sociales realizando divertidos memes y cuestionando a los jueces por sus criticas.

La mayoría de los comentarios realizados destacaba que Laura G tuvo un parecido con La Bruja del 71 y los comentarios de Horacio Villalobos, juez del concurso, hacía su amiga a quien tiene sumamente protegida.