HBO Max: La película más IMPACTANTE basada en hechos REALES; es la favorita de la plataforma

Durante las últimas semanas, las personas suelen preguntarse más acerca de nuevas tendencias o temáticas de su interés, tal como sucede con ciertos géneros de cine o de series que están alojadas en HBO Max.

En este sentido, las personas se preguntan qué pueden ver en la plataforma de streaming, HBO Max, donde se puede encontrar una gran variedad de películas y series de diversas temáticas y géneros.

Así es como algunas personas también prefieren ver películas que series, por esta razón te presentamos a continuación una de las cintas más premiadas durante los últimos tiempos.

Qué película ver en HBO Max

Recordemos que tras la llegada del coronavirus a México, las personas suelen estar más tiempo en redes sociales pero también en plataformas de streaming como Amazon Prime Video, HBO Max, Netflix o Disney Plus.

Se trata de la cinta estadounidense “El Francotirador”, la cual fue dirigida por Clint Eastwood, la cual está basada en un libro de memorias titulado “American Sniper: The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.S. Military History” de Chris Kyle lanzado en 2012.



“El francotirador”, sigue la historia de Chris Kyle, un hombre quien rompió el récord de muertes como francotirador del ejército estadounidense; es así como el personaje principal es enviado a Irak a una misión donde tiene que proteger a sus compañeros, y desde ese momento su vida cambia totalmente.

¿De qué trata "El Francotirador"?

Es así como su precisión milimétrica logra salvar a incontables vidas dentro del campo de batalla, en donde ganó el apodo de “Leyenda”, pero nadie conocía realmente su vida privada, ya que detrás de todas esas hazañas físicas y peligrosas, estaba su esposa Taya y sus dos hijos pequeños.

La película estuvo nominada a seis Oscar en 2015, inició su rodaje el 31 de marzo de 2014 en Los Ángeles; es una cinta protagonizada por Bradley Cooper y Sienna Miller.

A continuación te dejamos el tráiler de la famosa cinta que está alojada en dicha plataforma de streaming: