GRUPO FIRME: Éste fue su primer nombre antes de ser famosos

Desde 2014 Grupo Firme ha escalado poco a poco en la industria de la música regional mexicana, hasta convertirse en lo que son ahora, una de las agrupaciones con más fans del mercado.

Grupo Firme se formó en Tijuana, Baja California por Eduin Cazares y Joaquín Ruiz, quienes pertenecieron por 10 años a una agrupación llamada Reto Sierreño, los músicos crearon un nuevo conjunto musical al que llamaron Fuerza oculta y después Grupo Fuerza.

Incluso en sus redes sociales cuentan con una fotografía de uno de los discos de Grupo Firme, en la gráfica se ve a Eduin y sus compañeros, la imagen se compartió el 29 de julio del 2014. Esperen el disco en vivo plebes, ya nomás es cuestión de que lleguen”, escribieron junto a la publicación.

Los músicos se volvieron famosos con temas como “El amor no fue pa’ mi”, “El roto” ft Los Contacto, “Ni el dinero ni nada y “Juro por Dios”, solo por mencionar algunos temas.

Ahora cuentan con importante duetos, entre ellos destacan Lenin Ramírez, Rio Roma, Pancho Barraza, Grupo Codiciado, Carín León, Luis Angel “El Flaco” y “El mimoso”.

Stamples Center

Ahora están en Estados Unidos donde se presentarán el 30 y 31 de julio, 1, 4, 6, 7 y 8 de agosto en el Staples Center en Los Ángeles, California, además tendrán invitados especiales entre ellos y ya confirmado está Horacio Palencia.

“Ahora ya con siete sold out de mis amigos de Grupo Firme me iré a echar un palomazo con ellos, ya hablé con Eduin y me dijo que escogiera la fecha que quiera ir a cantar”, anunció el famsoso.

Hace unos días ganaron cuatro Premios Juventud se colocaron como triunfadores en: Grupo o Dúo Favorito del Año, Mejor Colaboración Regional Mexicana con el tema “El Güero”, Mejor Fusión Regional Mexicana con el tema “El Cambio” junto a Chesca y Álbum Regional Mexicano del Año con “Nos divertimos logrando lo imposible”.