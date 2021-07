¿Cuál será el nuevo proyecto de los hermanos Russo? Conoce la ÉPICA apuesta de Marvel

¿Marvel Studios está preparando una apuesta más ambiciosa que Avengers? Ahora los hermanos Russo se encuentran ideando cuál será el próximo gran proyecto del universo cinematográfico Marvel.

De acuerdo con medios especializados, Joe y Anthony Russo, dúo que ha dirigido muchas de las películas Marvel, estarían en conversaciones para llevar "Secret Wars" a la pantalla grande.

Desde el lanzamiento de Endgame, los Russo han estado enfocados en otro tipo de proyectos. Pero durante una entrevista con BroBible, los hermanos reconocieron que dirigir Secret Wars sería un sueño hecho realidad. "Sería la mayor película que puedas imaginar, y eso es lo que nos entusiasma sobre la historia, la ambición en mucho más grande de la de La saga del Infinito", dijo Anthony Russo.

Por su parte, Joe Russo remarcó que lo que le gusta de Secret Wars es que tanto héroes como villanos se unen para luchar contra un enemigo común. Asimismo señaló que dicha adaptación sería mucho más ambiciosa en escala que el final de Endgame, debido a la cantidad de personajes de distintos cómics que habitualmente no interactúan entre sí.

¿De qué trata Secret Wars

Guerras secretas es uno de los cómics más exitosos de la editorial y que próximamente podría ir rumbo al cine. Para ello, el estudio se habría puesto en contacto con un dúo que conoce a la perfección.

Secret Wars fue una serie de historietas que se publicaron entre 1984 y 1985. A lo largo de 12 números se narra la historia de una entidad cósmica conocida como Beyonder (Todopoderoso), que secuestra a todos los héroes y villanos de la Tierra y los lleva a un planeta ficticio para enfrentarse entre sí.

Los principales personajes que aparecen son Capitán América, Iron Man (James Rhodes), la Avispa, Hawkeye, Capitana Marvel, She Hulk y Thor. Además están presentes Los Cuatro Fantásticos y varios integrantes de los X-Men. Por el lado de los villanos se encuentran Doctor Octopus, Dr. Doom, Kang, Ultron, Encantadora, entre otros.

Hay que recordar que Marvel Studios previamente ha revelado sus planes de llevar Los Cuatro Fantásticos y los X-Men a la pantalla grande. Aunque no está claro cuándo sucederá, todo parece indicar que la Fase 4 se está armando para culminar con la introducción de los antes mencionados héroes.

El reboot de Fantastic Four está en manos de Jon Watts, el director de Spider-Man, y que tiene previsto su lanzamiento para mayo de 2023. En cuanto a los X-Men, aún no se conoce si estos personajes tendrán una cinta en solitario o si su debut en el MCU será a través de otra película. Sea como sea, no hay duda que si Secret Wars se materializa en un filme, será otro deleite visual para los fanáticos de Marvel.