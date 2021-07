Aracely Arámbula buscó a Michelle Salas no quería que saliera en Luis Miguel, la serie

La actriz Aracely Arámbula ha dado mucho de que hablar por su relación con Luis Miguel, quien es padre de sus hijos. Recientemente la también cantante habló con respecto al intérprete y dio sus razones para no aparecer en la serie biográfica que fue producida por Netflix, revelando también que buscó a Michelle Salas para evitar que fuera expuesta en el proyecto.

Originaria de Chihuahua, Arámbula es una de las artistas consentidas del medio, quien estuvo en pareja con el famoso Sol de México desde el año 2005 hasta principios de 2009. En enero de 2007 recibieron a su primer hijo, Miguel, y para diciembre del siguiente año nació Daniel.

Hace unos días la guapa actriz y cantante viajó a la ciudad de Acapulco para apoyar a su amiga Cinthya Copelli en el lanzamiento de su nuevo programa que se transmite por YouTube, donde aprovechó para dar una entrevista con diversos medios, con quienes habló de su relación con el padre de sus hijos, y del porque no aceptó aparecer en la serie del cantante.

La actriz habló como hace mucho no lo hacía de su vida privada. Foto: Especial

En la entrevista explicó que fue buscada por la productora de la serie, sin embargo, se negó a participar debido a que considera que están lucrando con una historia de vida que le involucra de manera directa: "Yo les pedí que no quería salir yo no quería que tocaran a mis hijos porque es una historia bellísima (...), por lo que no quise que esta imagen se viera distorsionada", aseveró.

Aracely habla de su relación con Michelle

En la misma platica, Aracely habló de como fue que intentó hablar con Michelle Salas, hija mayor de Luis Miguel y la actriz Stephanie Salas, para apoyarla y evitar que fuera expuesta en la serie, afirmando que le recomendó a su abogado desde tiempo antes, para que procediera de la misma forma que ella.

Afirmó que aunque la joven de 31 años vive en otro país ella siempre ha estado dispuesta a apoyarla, pues le tiene mucho cariño al tratarse de la hermana mayor de sus hijos, Miguel y Daniel. Además, aseguró que no hablaría mal del cantante de "La incondicional", pues no desea que sus pequeños tengan una mala imagen, y ellos son lo más importante en su vida.

"No voy a hacer ningún mal comentario porque los respeto y amo tanto a Miguel y a Daniel, ellos son lo principal en mi vida, igual que mis papás, mi hermano y mis sobrinos, entonces yo lo que quiero es que tengan el mejor recuerdo de su vida porque así fue", explicó.