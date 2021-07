EXO: D.O enamora con su español en "Si fueras mía", su balada más romántica

D.O de EXO está de regreso en la música. Tras finalizar su servicio militar, el vocalista de la banda retomó sus actividades con dos grandes proyectos, una película y su primer álbum como solista "Empathy". El idol coreano enamoró a sus fans latinas con su primera balada en español "Si fueras mía".

El grupo K-Pop pausó sus actividades generales debido a que dos de sus miembros ingresaron al ejército, por lo que desde hace meses sus integrantes han incursionado con nuevas facetas.



Kyungsoo preparó un mini álbum con canciones en inglés, coreano y español, sorprendiendo a sus fans latinas y mexicanas por su buena pronunciación.

"Si fueras mía", la canción más romántica de D.O

Como parte de su exploración musical, D.O decidió apostar por lo romántico y que mejor que con una balada al estilo bohemio. "Si fueras mía" se convirtió en una de las canciones favoritas de EXO-L, quienes agradecieron el gesto por tomar en cuenta a las latinas.



En redes sociales, las fans compartieron diversos mensajes de apoyo y compartieron sus fragmentos favoritos de la canción en español, sobre todo las frases más románticas de la letra.



"Si fueras mía" retrata el deseo de un chico por su amada, a quien lamentablemente no tiene a su lado y se la vive suspirando por ella, imaginando todo lo que haría por ella.



Además de esta balada romántica, D.O estrenó "Rose" como su canción principal, cuyo video ya registra más de 1 millón de reproducciones. Su álbum "Empathy" ha vendido hasta ahora más de 190 mil copias.

Esta no es la primera vez que EXO sorprende a sus fans con su buen español, en una de sus visitas a México y como parte de un programa musical, la banda sorprendió con el cover de "Sabor a mí" del gran Luis Miguel. Además de su gran pronunciación, la banda se caracteriza por sus talentosos vocalistas al igual que grandes compositores mexicanos.



El K-Pop no es ajeno a este idioma, ya sea que integren frases o canten completamente en español. El Sol de México se ha convertido en una inspiración, Super Junior creó el cover de "Ahora te puedes marchar", con todo y el remake de su video musical.