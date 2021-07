¿Livia Brito regresará con José Ron? Esto dijo la actriz sobre su ex y actual compañero en La Desalmada

Livia Brito, a dos semanas de haberse estrenado la telenovela 'La Desalmada', por fin habló de cómo es trabajar al lado de su ex novio, José Ron, con quien hasta tenía planes de boda. La actriz se sinceró sobre la actual relación que mantiene con su coprotagonista, ya que su relación ha vuelto locos a los seguidores, pues consideran que este proyecto podría servir para que vuelvan a estar juntos.

Livia, quien recientemente festejó su cumpleaños número 35, sostuvo que: "Como con otras ex parejas, estoy trabajando con él, me llevo muy bien con él, como con Lalo (Santamarina), como con Marlene, como con Marjorie y estoy disfrutando del éxito que está pasando y eso ya es pasado", dijo la actriz. Sin embargo, no dio más detalles de si existe la posibilidad de un reencuentro amoroso.

Fueron una linda pareja por un tiempo. Foto: Especial.

Livia Brito piensa en ser madre

La guapa cubana sostuvo que uno de sus deseos de cumpleaños es convertirse en madre, y si bien actualmente tiene una relación estable, no le importaría criar a un bebé ella sola. "Yo creo que empezar a formar mi familia, eso le pido, casarme no, pero tener hijos sí. Tengo una relación ahorita, ya llevo dos años, estoy muy feliz, pero aunque no existiera una relación y quisiera ya tener hijos yo creo que ya hay mujeres que se están aventando y lo están haciendo muy bien, de tener este bebé solitas porque, digo, las cosas están un poco difíciles, pero sí se da con mi pareja yo feliz, estoy muy tranquila, muy a gusto, muy estable", declaró.

Es una mujer muy hermosa. Foto: Especial.

Por otra parte, afirmó que vive un excelente momento en su vida y que se encuentra feliz con el éxito que ha tenido la telenovela 'La Desalmada' a sólo dos semanas de haberse estrenado. "Estoy muy contenta, bendito Dios hay salud, mi familia está bien, tenemos trabajo y qué mejor forma de celebrarlo que justamente aquí (trabajando)", contó.

msb