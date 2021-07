¿Me Caigo de Risa desbancará a En familia con Chabelo?, ésto dicen Faysi y Mariana Echeverría

Sin duda alguna, el programa de concursos “Me Caigo de Risa” se ha convertido en uno de los favoritos de las familias mexicanas, a lo largo de siete temporadas Faisy y la familia disfuncional se han robado el corazón y las carcajadas de los televidentes.

Aunque en este momento no se tiene contemplada una octava temporada por lo menos en este 2021, Faisy no ha dejado a los seguidores de Me caigo de risa sin contenido “disfuncional”, pues desde su canal de Youtube se ha reunido con algunos integrantes de este exitoso programa.

Recientemente Faisy grabó junto con Mariana Echeverría, en donde se estrellaron huevos uno al otro, tomaron mezcal e hicieron fuertes confesiones.

¿Me Caigo de Risa el nuevo “Familia con Chabelo”?

Durante el episodio que Faisy compartió en Youtube junto a Mariana Echeverría, el también cantante cuestionó a la bella conductora a lo largo de su trayectoria, cuál fue el proyecto que le cambió la vida.

Ante esta pregunta, Mariana Echeverría aseguró que sin duda había sido Me Caigo de Risa, pues pudo reconectar con el público que había perdido en sus anteriores proyectos, entonces en estos 7 años la ha pasado increíble a lado de sus compañeros.

Por tal motivo, Mariana pidió a Faisy que “Me Caigo de risa” fuera eterno, por lo que el conductor respondió que nada le gustaría más que el programa se convirtiera en todo un clásico como lo fue “En familia con Chabelo”.

Actualmente podemos ver a Mariana Echeverría en el nuevo reality show del programa Hoy "Tokyo en Hoy" en donde se enfrentará algunas justas deportivas con los demás conductores del matutino, mientras que a Faisy lo vemos en "Faisy Nights" y en su programa de Youtube.