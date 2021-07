Raquel Bigorra estuvo a punto de morir; ésta es la terrible historia

Raquel Bigorra es una de las presentadoras más carismáticas del medio, siempre toma todo con humor y sabe contar de una manera muy buena las historias, como en esta ocasión, que sufrió un susto terrible mientras viajaba por avión, pero afortunadamente nada pasó y ella se lo tomó con muy buen humor.

La cubana iba camino a cumplir uno de sus compromisos de trabajo, pero nunca imaginó vivir una experiencia así de fuerte, y es que el avión en el que viajaba tuvo que hacer un aterrizaje forzoso por falta de frenos. Ella pensó que sería el final de su vida, sin embargo, los pilotos fueron muy hábiles y no pusieron en riesgo ninguna vida.

¿Cómo es que lo contó Raquel Bigorra?

A través de un video que circula en redes sociales, la cantante y sus acompañantes contaron la aterradora experiencia que comenzó cuando se encontraban dormidos y de repente escucharon muchísimo ruido, para luego ver el movimiento de las aeromozas y las indicaciones del piloto. Aunque algunos tardaron en reaccionar, todos cooperaron, dijo.

“Fue horrible, veníamos medio dormidos y las azafatas comenzaron a moverse diciendo que había una falla en el avión, que el piloto sabía maniobrar pero que por favor sacáramos los chalecos de emergencia. Nos dijeron que en caso de impacto había que colocarse de cierta manera”, contó.

Afortunadamente, el incidente no pasó a más; al final Raquel contó que todo ocurrió porque el sistema del avión marcaba que no tenía frenos. “Pero estuvimos todos tranquilos, nadie gritó, el avión estaba lleno de niños, todos con un pánico, estábamos la mayoría rezando, yo llorando, el Charlie diciéndome cómo tenía que respirar, en una de esas que ya vimos que era muy largo pues yo me despedí de mi esposo y de mi hija”, finalizó la conductora ya más tranquila.

