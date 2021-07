Netflix: Dramas chinos que puedes ver en la plataforma este fin de semana

Los C-Dramas forman parte del fenómeno de los doramas y Netflix no se queda atrás, ya que también apuesta por este tipo de entretenimiento. La plataforma cuenta con diversas series chinas con las que puedes armarte un maratón digno de fin de semana.



Aunque Corea del Sur lidera las producciones de dramas, China también es uno de los favoritos, sobre todo luego después de producir "The Untamed", su serie BL más famosa del 2020. Además, el servicio de streaming también tiene la versión china de Boys Over Flowers: Meteor Garden, protagonizada por Dylan Wang.

Netflix no solo tienen títulos coreanos, también ha adquirido una colección de dramas chinos o C-Dramas, los cuales principalmente son del género de fantasía y romance juvenil.

Dramas chinos que puedes encontrar en Netflix

I Hear You

Drama chino de romance que narra la vida de una joven que sueña con convertirse en una gran locutora; sin embargo, su madre no la apoya ya que prefiere que se case mientras sea joven, por lo que la lleva a citas a ciegas.

Su gran oportunidad llega cuando se inscribe en un reality de parejas, donde conocerá a un joven heredero y talentoso músico, ambos tendrán que fingir ser novios, con el peligro de que su amor se vuelva realidad.

La vida racional

El C-Drama narra la vida de Shen Ruo Xin, una mujer que ha sufrido la dominación de los hombres en la vida laboral. Cuando estaba a punto de ser promovida a jefa del departamento legal, su exnovio le tiende una trampa y revela fotos que la incriminan con uno de sus clientes, por lo que es transferida al área de administración. Ahí seguirá trabajando junto con su asistente personal Qi Xiao, quien le demostrará que el amor no tiene por qué ser tan malo. Está protagonizado por Dylan Wang.

Eternal Love

Drama de época y fantasía que narra la vida de una pareja destinada a estar junta en otras vidas. Ye Hua sigue amando a Bai Qian a pesar de que han sido separados tres veces a lo largo de miles de años. En cada una de sus reencarnaciones luchan por estar juntos.

Llévate a mi hermano

Drama juvenil que narra las aventuras de dos hermanos, Shi Fen y Shi Miao. Aunque a veces tienen sus diferencias, también son my apegados entre sí. Los episodios narran día a día su vida familiar y las situaciones que viven en la escuela junto a sus amigos.

Clean with Passion for Now

Drama chino de comedia que narra la vida de un hombre de negocios que sufre misofobia, por lo que no tolera tener polvo o el contacto con otras personas, ya que teme el contacto con gérmenes. Sin embargo, a su vida llegará una mujer humilde que no se preocupa tanto por la limpieza, todo grita desorden por todos lados, pero el amor podría ayudarlo a superar su miedo.

Netflix también tiene una gran oferta en dramas de Asia para aquellas fans que son principiantes.