Qué es el Furry fandom y cuál es su relación con la serie de Netflix "Beastars"

¿Eres fanático de la serie de anime en Netflix "Beastars"? Pues tal vez no lo sepas, pero tiene mucha relación con el término de Furry fandom... Si nunca lo habías escuchado, te contamos de qué se trata.

De acuerdo con el medio Vox, un Furry ("peludo" en español) es alguien interesado en los animales antropomorfizados, es decir, animales con características humanas, como la capacidad de hablar o caminar sobre sus patas traseras.

Por otro lado, la página Furscience indica que "la mayoría de los furries crean para sí mismos un personaje animal antropomorfizado, un fursona, con el que se identifican y pueden funcionar como avatar dentro de la comunidad. Algunos furries usan disfraces o parafernalia elaborados, como orejas o colas de animales, o se representan a sí mismos como animales antropomórficos en comunidades en línea como Second Life".

Lo anterior puede abarcar un amplio espectro, desde personas que simplemente son fanáticas de programas de televisión y videojuegos con personajes de animales antropomórficos, hasta personas que ya desarrollan a su fursona.

Incluso existe un pequeño subconjunto de furries llamados "therians", quienes dicen estar conectados espiritualmente con los animales, son "animales atrapados en un cuerpo humano o eran animales en una vida anterior".

Los otherkin se sienten conectados espiritualmente con especies no humanas, pero esto se extendería a especies místicas: dragones, grifos y minotauros, por ejemplo.

¿Quiénes son los furries?

Más del 75% de los furries tienen menos de 25 años. Aproximadamente el 84% de los furries se identifican como hombres, el 13% como mujeres y el 2,5% son transgénero. Los furries son predominantemente (83,2%) blancos. Aproximadamente un tercio se identifica como exclusivamente heterosexual.

Los furries tienen aproximadamente cinco veces más probabilidades de identificarse como exclusivamente homosexuales que la población en general. Casi el 60% del furry fandom informa que está matriculado a tiempo parcial o completo en la educación postsecundaria.

El futuro de los furries

De acuerdo con CNN, se estima que el fandom ya cuenta con entre 100 mil y un millón de personas, y sigue creciendo. Los seguidores de este estilo de vida esperan que los medios masivos ayuden a normalizar a la comunidad.

¿Y la relación con la serie?

La relación de Beastars con la comunidad es obvia, pues todos los personajes son animales con cualidades humanas... y viceversa.

La sinopsis indica que todo comienza con el horrible asesinato de Tem, una alpaca estudiante de la escuela Cherryton, que conmociona a todos los estudiantes. Legoshi es un lobo, miembro del club de teatro, quien a pesar de su aspecto aterrador, guarda una sensible personalidad... Sin darse cuenta, se ve envuelto en varios problemas por entablar una amistad con una coneja llamada “Haru”, lo cual no es “normal” entre animales que no son carnívoros.

La primera temporada de la serie contó con 12 episodios producidos por Studio Orange, y la segunda temporada se estrenó para Netflix Latinoamérica a penas este 15 de julio, subtitulada o doblada al español, para que no te pierdas esta excelente serie.