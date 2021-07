BTS inicia la carrera para los GRAMMY 2022, ¿Cuáles serán sus nominaciones?

¿BTS ganará un GRAMMY? El grupo más grande del momento podría coronarse por fin como el primer artista coreano en recibir un megáfono dorado. En 2021 sorprendieron con "Butter", canción que ya fue postulada para la próxima edición. ¿En qué categorías serán nominados?

El fenómeno de Corea del Sur llegó para quedarse, el K-Pop es uno de los géneros que domina la música, al menos en el público juvenil. BTS se ha extendido por Asia, Europa y América, rompiendo las redes sociales y plataformas con cada lanzamiento.



La banda surcoreana ha alcanzo récords y marcas mundiales por primera vez para un artista K-Pop. Su esfuerzo se vio recompensado el año pasado cuando lograron ser nominados en los GRAMMY con "Dynamite" en la categoría Best Pop Duo/Group Performance, pero tristemente no ganaron.

Butter de BTS podría competir por el GRAMMY 2022

El 2022 será otra oportunidad para BTS, con su segundo sencillo en inglés buscarán de nuevo una nominación o varias, si es posible.



De acuerdo con la revista Billboard Grammy, BTS ya postuló "Butter" para ser considerada por el comité de los GRAMMY 2022. De ser elegida, ¿en qué categorías será nominada? Las primeras predicciones indican que la canción se perfila a "Song of the Year" y "Record of the Year", incluso podría competir con la sensación de Olivia Rodrigo y Billie Eilish.



Hasta ahora, no hay nada confirmado, son predicciones muy tempranas y la Academia de la Grabación aún no ha revisado las opciones. En redes sociales, ARMY compartió su emoción y esperan que el siguiente año por fin logren la hazaña.

La banda describió la canción como un recuerdo a las boy bands de los años 90, además es un guiño a las fans más jóvenes y los padres de aquella época.



"Butter" se perfila como la canción del verano, incluso fue elogiada por tener ritmos similares a Bruno Mars, energías positivas y armonías pegadizas. De ganar, sería un gran acontecimiento en Corea del Sur, ya que el K-Pop no había llegado a dicha ceremonia, pero sí a otras competencias internacionales.



Además, sería un gran regalo antes de que Jin se despida de las fans si decide ingresar al ejército en 2022.