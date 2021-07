Eugenio Derbez recibe su primer Emmy y lo presume en redes sociales | FOTO

Eugenio Derbez se sumó a la lista de celebridades mexicanas que han sido acreedores a un premio Emmy, aunque fue hasta ahora que recibió la estatuilla y no dudó en presumirlo en sus redes sociales donde de inmediato recibió una lluvia de felicitaciones.

El comediante mexicano fue premiado en noviembre del 2020 y recibió la noticia mientras se encontraba con su dentista en pleno tratamiento, por lo que dio a conocer que lo había tomado completamente por sorpresa aunque no por ello dejó de celebrar su gran triunfo.

Fue hasta este momento en que recibió la estatuilla, pues el año pasado no se celebraron los Premios Emmy con una gran gala como cada año debido a la pandemia de Covid-19.

El premio Emmy de Eugenio Derbez

Para los Premios Emmy del 2020 el comediante Eugenio Derbez fue reconocido en la categoría de Premio Emmy Diurno como el Presentador de Programa Diurno Destacado en Español por el programa "Lol: Last one laughing”.

Las felicitaciones no se hicieron esperar y tanto sus hijos como alguna celebridades externaron su felicidad al actor, entre ellos Aislinn Derbez, Consuelo Duval, Omar Chaparro y El Escorpión Dorado.

“Es el primer Emmy en mi vida, en mi carrera, está increíble”, escribió el también actor y productor mexicano que no ha dejado de celebrar el premio que se otorga a lo más destacado de la televisión.

Premios Emmy 2021

La edición 72 de los Premios Emmy se realizará el próximo 19 de septiembre a las 19:00 horas, sin embargo, ya se dieron a conocer las nominaciones y la lista es liderada por The Crown y The Mandalorian con 24 nominaciones en total.

La miniserie de Disney Plus “WandaVision” también se encuentra nominada y encabeza como una de las favoritas, junto a otras series como The Handmaid's Tale, Ted Lasso, Gambito de Dama y Mare of Easttown.