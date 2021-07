Neil Patrick Harris: Estas son las películas más legendarias del actor de HIMYM

Durante las nueve temporadas de How I Met Your Mother, Ted Mosby les cuenta a sus hijos en el año 2030, la historia de cómo conoció a su madre, comenzando la narración desde 2005. Evidentemente, esa narración no hubiera sido lo mismo sin los recuerdos y aventuras con sus amigos Marshall Eriksen, Lily Aldrin, Robin Scherbatsky y Barney Stinson.

Bajo las actuaciones de Josh Radnor, Jason Segel, Alyson Hannigan, Cobie Smulders y Neil Patrick Harris, la serie se convirtió en una de las favoritas del público y, hasta la fecha, sigue obteniendo más seguidores que se enamoran de la historia o de uno de los actores.

En ese sentido, Barney, interpretado por Neil, es uno de los personajes más icónicos y “legendarios” de Cómo conocí a tu madre, ya que, a pesar de ser el soltero implacable del grupo, su simpatía siempre lo caracteriza, al igual que su buen corazón, aunque trata de ocultarlo en la mayoría de los casos. Además, sus frases fueron exitosas dentro y fuera de la serie.

Películas en las que participa Neil

Harris ha participado en otros programas, series y cintas, de estas últimas las más destacadas son las siguientes:

Clara´s Heart , en 1988.

Home Fires Burning, en 1989.

The Earth Day Special, en 1990.

Stranger in the Family , en 1991.

Family Torn Apart, en 1993.

Snowbound the Jim and Jennifer Stoipa Story, en 1994.

Legacy of Sin: The William Coit Story, en 1995.

Starship Troopers, en 1997.

The Proposition, en 1998.

The Christmas Wish , en 1998.

Joan of Arc, en 1999.

Opposit Sex, en 2000.

The Fugitive, en 2001.

Eastwick, en 2002.

The Paper Boy, en 2003.

Harold & Kumar Go to White Castle , en 2004. (Hace el papel de él mismo)

In teh Mix, en 2005.

Ballet Shoes, en 2007.

Obsessed, en 2010.

Los Pitufos , en 2011.

Hot Mess, en 2012.

Los Pitufos 2 y Romeo and Juliet, en 2013.

The Keeping Room, en 2014.

Triangle 3, en 2015.

El sastre de Panamá, en 2016.

Más datos sobre Neil Patrick Harris

Se trata de un actor, comediante, escritor y director, nacido el 15 de junio de 1973, en Nuevo México, Estados Unidos.

Está casado con el actor y chef estadounidense David Burtka y tienen dos hijos llamados Gideon Scott y Harper Grace.

En el año 2010 fue nombrado como una de las 100 personas más influyentes de la revista Time; mientras que, al año siguiente, Harris obtuvo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en la sección de televisión.