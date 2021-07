Conoce el lugar en que se inspiraron para crear el bar MacLaren´s de HIMYM

La historia de How I Met Your Mother se empieza a contar desde el año 2005, cuando el personaje de ‘Ted Mosby’, interpretado por Josh Radnor, les platica a sus hijos cómo conoció a su madre, donde les da algunos detalles de sus relaciones pasadas, las vivencias y aventuras junto con sus amigos Marshall Eriksen (Jason Segel), Barney Stinson (Neil Patrick Harris), Lily Aldrin (Alyson Hannigan) y Robin Scherbatsky (Cobie Smulders).

Los cinco protagonistas viven momentos divertidos, felices, tristes, de enojo, desesperación, frustración, entre otras emociones durante las nueve temporadas de la serie, por lo que se les ve llorar, reír, pelear y, sobre todo, brindar su amistad y amor, ya que siempre estaban para apoyarse entre ellos.

No importaba si tenían un buen o mal día, si habían tenido un éxito o un fracaso, si tenían noticas positivas o no tanto, siempre se buscaban y trataban de estar juntos en los momentos importantes de sus vidas, ya sea en algunos de sus apartamentos, en sus áreas de trabajo o en alguna parte de Nueva York, principalmente, en uno de sus lugares favoritos y muy icónicos de Cómo conocí a tu madre, el famoso bar “MacLaren´s Pub”, donde pasaban horas platicando y disfrutando de las bebidas y snacks que se vendían en el establecimiento.

Este bar quedaba en la parte inferior del apartamento en el que vivía Ted, por lo que era el punto de reunión para todos, yendo solos o en grupo, por lo general, se encontraban en él.

¿En qué se inspiraron para crear el bar?

Para muchos de los fans de How I Met Your Mother es triste saber que el bar MacLaren´s no existe en la vida real, pero cabe mencionar que, hay un lugar en el que se inspiraron los creadores de la serie Carter Bays y Craig Thomas, se llama “Mcgee´s Bar”, ubicado en la 55 Street y 8va Av., en Manhattan, muy cerca del Time Squart, en la ciudad de Nueva York.

Foto: Tripadvisor

Este lugar alcanzó más fama, luego de que el MacLaren´s apareciera en la popular serie y haya sido el lugar favorito de los personajes principales y, obviamente, por ser la inspiración de éste. Además, al interior del bar hay imágenes de Ted, Marshall, Barney, Lily y Robin y tienen bebidas con los nombres de ciertas situaciones importantes en la historia.

Foto: Tripadvisor

El bar tiene una ambientación irlandesa y es de los favoritos para celebrar el Día de San Patricio (Saint Patrick´s Day), el 17 de marzo.