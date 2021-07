‘Hispana’ ve difícil el camino de raperas en México

Con más de 15 años en la industria del rap, Patricia Polet Gonzalez, mejor conocida como ‘Hispana’, ve difícil el camino de las raperas para posicionarse entre el gusto del público mexicano, pero no imposible, por eso trabaja en letras y sonidos con los que la gente conecte más y disfrute de su proyecto.

“Entre la gente que escucha rap no es nada fácil (llegar) siendo mujer, porque de alguna manera todos estos años el rap ha sido un género dominado por hombres. Es difícil posicionarse entre sus gustos y que acepten el mensaje. Con los colegas no pasa lo mismo, ellos me han apoyado, me motivan y dan consejos”, explicó la intérprete.