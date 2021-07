Hermione se equivocó con Viktor Krum; así se ve actualmente el actor de Harry Potter | FOTOS

Una de las disyuntivas por las que tuvo que pasar Hermione Granger fue decidir entre Ron Weasley, su amigo de la infancia, y Viktor Krum, el estudiante del Instituto Durmstrang, que la pretendió durante "Harry Potter y el Cáliz de Fuego".

Al final, la hechicera decidió quedarse con el pelirrojo, lo cual complació a muchos de los fans, pero dejó una incógnita en el aire, ¿qué pasó con el otro joven de pocas palabras, pero grandes modales?

Los fans más acérrimos de la franquicia no pierden el tiempo, por lo que no han perdido de vista a los artistas que participaron en las ocho películas que cuentas las aventuras del muchacho que venció al "Innombrable", ni con sus personajes principales.

¿Qué pasó con Viktor Krum?

Stanislav Ianevski es el actor que interpretó a este personaje en la saga del mago más famoso del mundo. Recientemente, el búlgaro está recobrando popularidad debido a que más seguidores de la serie pretenden enterarse de lo que ocurrió con su vida.

Como resultado, muchas personas han quedado sorprendidas por la apariencia que presume hoy en día. Si bien el actor ya había conquistado varios corazones, con los años ha logrado mantenerse dentro de los estándares de belleza y virilidad actuales.

Esto lo logra a través de una barba tupida, una altura considerable y un cuerpo tonificado que ha construido con ejercicios que muestra diariamente a través de su cuenta de Tik Tok.

FOTO: @stan_yanevski

Basta leer los comentarios de sus fans para notar esto, ya que además de los piropos y emojis de flamas que suelen lanzarle, se dan cuenta hasta de cuando se hace algún tatuaje nuevo.

"Mira esas piernas sexys", escribió Brianna McNeal.

El actor no se olvida de sus orígenes, pues de vez en cuando sube alguna publicación relacionada con el mundo de "Harry Potter" e inclusive acude a convenciones en las que se toma fotografías con los fans.

Tras su aparición en la saga originada por J.K. Rowling, el joven siguió actuando en varias producciones para televisión, cortos y actualmente se verá en los créditos en tres películas que aún no han sido lanzadas al público: "Last Man Down", "The Cloaking", "Back 2 Back".

FOTO: @stan_yanevski

FOTO: @stan_yanevski