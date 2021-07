Bella de la Vega se hace rica en Only Fans; esta es la FORTUNA que suma con pocos seguidores

Bella de la Vega se ha convertido en una de las celebridades más polémicas desde hace varios años; en un principio por casarse con don Jose´ A´ngel Garci´a, padre de Gael García Bernal, posteriormente porque en el funeral de su esposo subió fotos de su caddáver y por si eso no fuera poco más tarde anunció que abriría su cuenta de Only Fans.

La ex participante de Survivor México, aseguró que dejó atrás las críticas y malos comentarios de que es “fea y flaca”, pues “los ataques me dan risa, porque yo se´ que no soy fea, soy modelo desde los 10 an~os. Tambie´n me han llegado a llamar ‘vieja’, pero tengo 40, estoy en la flor de la edad, los que me atacan ya quisieran tener el cuerpo que tengo; yo me siento una mujer bonita”, expuso.

Cada vez tiene más seguidores. Foto: Especial.

¿Cuánto genera en Only Fans Bella de la Vega?

Ahora, ella destaca en Only Fans, tiene más de 400 suscriptores que pagan una mensualidad de 200 pesos, lo que le deja un “salario” de 80 mil pesos mensuales, pero sostuvo que al final son 60 mil, por las comisiones que le quita la plataforma. “Quiero tener ma´s seguidores en Only Fans, y ahora que estoy en Quiero cantar de Venga La Alegri´a, ojala´ ma´s gente se suscriba. Por lo mientras, el dinero me cae muy bien para la gasolina, los gastos de la casa y la lenceri´a que compro”, argumentó.

Suele subir fotos muy provocativas. Foto: Especial.

Ya superó la partid de don José A´ngel Garci´a

Recientemente Bella publicó en sus redes que buscaba una relacio´n seria y estable, pero le llovieron las cri´ticas ya que don José murió en enero de 2021. Muchos te dijeron que cinco meses son pocos para olvidar, aunque ella considera que es tiempo suficiente para pensar en rehacer su vida, ya que ésta es corta.

Su matrimonio fue muy polémico. Foto: Especial.

Además, expuso que el trabajo constante la ha ayudado a salir adelante, aunque aún llora su partida, “hay momentos en que recuerdo todo lo que vivimos y me pongo nosta´lgica. Siempre voy a extran~ar a Jose´ A´ngel, pero la vida sigue”, afirmó. Añadió que espera que su próxima pareja sea como Jose´ A´ngel, que sea atractivo, que de preferencia se dedique a las artes esce´nicas y que la quiera.

msb