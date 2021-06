Bella de la Vega es "mentirosa" hermano de Gael García se defiende de acusaciones de su madrastra

José Emilio García, hermano de Gael García e hijo de don José Ángel García, arremetió contra la viuda de su papá, Bella de la Vega, y desmintió a la actriz, pues aseguró que no padece ningún trastorno de personalidad, tal como dijo la ex participante de Survivor México, ni mucho menos pensamientos suicidas y tampoco adicciones con las drogas.

Expresó que él ni siquiera tenía conocimiento del padecimiento “apenas con esta señora me enteré de que existe”, dijo. Agregó que si bien es cierto que consume marihuana para uso recreativo, no lo hace de manera constante y no tiene adicción.

Destacó que con su padre siempre tuvo una relación cercana y amorosa, pero cuando él se casó con Bella se comenzó a alejar porque “nunca se sintió bienvenido”, ya que ella siempre le dio malos tratos.

“Bella no es ni su nombre, aparte es una mentirosa, miente en todo, dice que tiene como 30 o 40 años cuando tiene casi 50 años la señora, ya está grande. Luego dice que yo abandoné a mi papá lo cual es una total mentira; me fui a vivir con él desde 2014 hasta las últimas oportunidades que me dejó esta señora, porque al final yo siento que esta señora fue la que nos separó totalmente”, comentó.

Al parecer nunca se llevaron bien. Foto: Especial.

José Emilio García dice que Bella miente en todo

Emilio, de 22 años, indicó que la última voluntad de su padre no fue que el público lo recordara en su ataúd como ella insiste; y es que Bella subió a sus redes sociales fotografías del velorio de don José. Mencionó que además su padre quería que sus cenizas fueran esparcidas en un río que desemboca en Michoacán, su tierra natal.

También declaró terminó su carrera de dj gracias a que su hermano le prestó dinero para poder pagarla, ya que, su papá le negó su apoyo por influencia de la actriz, quien al parecer controlaba sus finanzas.

Su hermano lo ha apoyado mucho. Foto: Especial.

¿Qué es lo que dijo Bella?

Tan sólo ayer, Bella de la Vega, viuda de don José, afirmó que José Emilio tiene un diagnóstico médico de una enfermedad mental, que tiene adicciones y que constantemente chantajeaba a su padre con quitarse la vida.

Luego de estas declaraciones, la abogada del joven DJ expresó que se recurrirá a instancias legales contra Bella “porque estaría dañando cuestiones de derechos humanos, tales como el derecho a la dignidad, al honor y al libre desarrollo de la personalidad. Ya traemos diversos procedimiento, esto da pie para que ella reciba una sanción”.

msb