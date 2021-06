Survivor México: Bella de la Vega hace fuertes revelaciones sobre hermano de Gael García

Luego de que se diera a conocer que José Emilio García, hijo menor de José Ángel García y hermano de Gael García, perdió las ganas de seguir vivo tras el fallecimiento de su papá, Bella de la Vega, viuda de don José, confirmó que el joven de 23 años tiene pensamientos suicidas y tiene un diagnóstico médico.

La exconcursante de Survivor México comentó que José Emilio fue diagnosticado con ‘trastorno límite de la personalidad Borderline’. Agregó que desafortunadamente a Emilio también le gustan la fiesta y las sustancias ilegales, por lo que su problema a veces se ve agravado.

“Siempre amenazaba con que ‘si no me das dinero, me voy a quitar la vida, si no me ayudas en esto me voy a quitar la vida, si no me volteabas a ver en este momento cuando quiero que me veas, me voy a quitar la vida, me voy a suicidar’, o sea, siempre fueron nada más amenazas”, sostuvo.

Bella tenía una buena relación con los hijos de don José. Foto: Especial.

Agregó que afortunadamente el joven nunca hizo nada para atentar contra su vida, pero en su momento preocupó muchísimo a su papá, “vivió con esa situación de que si algo hacía cayera la culpa en él, eran nada más chantajes, ¡esa fue la vida de mi pobre esposo!, todos esos años durante esa relación que tuvo anterior a mí”, dijo.

¿Hay una pelea entre Bella de la Verga y los hijos de José Ángel?

Bella aseguró que no está peleada ni con José Emlilio ni con Gael respecto a la herencia de don José, pues él le dejó casi 2 millones de pesos a su ex, es decir la madre de José Emilio, para que pudiera tener una estabilidad económica.

Por último, Bella confirmó igualmente que el joven estudiaba para ser DJ y que incluso su hermano Gael le dio dinero para mantenerse en la escuela, la cual, parece, la ha dejado inconclusa. Al respecto, José Emilio no se ha pronunciado públicamente al respecto, ya sea para desmentir o confirmar estas versiones.

msb