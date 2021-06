Días previos a la jornada electoral de México, diversos famosos decidieron compartir en sus redes sociales mensajes de apoyo dirigidos al Partido Verte Ecologista de México (PVEM), violando así la veda electoral por lo que recibieron críticas por parte de diversos usuarios.

Ante esto, el "Negro" Araiza decidió romper el silencio y afirmó que no recibió dinero por apoyar al PVEM. Al mismo tiempo, enfatizó que no tiene miedo ya que considera que no hizo nada malo y por ello comparece ante los medios de comunicación.

Recibe críticas

El conductor reiteró que es un caso personal por lo que decidió apoyar de buena manera y esto no debe tomarse como algo raro ya que siempre le ha dado seguimiento a las propuestas de este partido, que consideró como muy buenas.

"Hay que darle seguimiento a todas las propuestas que hacemos, que para mí son muy buenas", agregó el conductor, quien también fue criticado por Jorge Van Rankin.

Apoyo constante

"Siempre he estado con el Partido Verde, pero no es una sorpresa. Es cuestión de respetar cada quien por lo que cree", sentenció. Araiza recibió el apoyo de Galilea Montijo, su compañera en el matutino "Hoy".

Al mismo tiempo, cuestionó la postura de los ciudadanos que se pronunciaron al respecto, cuando las personas se expresan de otras formas. Incluso los señaló como "muy santos" en este tipo de situaciones.



