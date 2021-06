Ofrecen seguridad a Gustavo Adolfo Infante por amenazas de Enrique Guzmán

Gustavo Adolfo Infante continúa en medio de un pleito legal con Enrique Guzmán debido a la entrevista que realizó Frida Sofía y en la que la joven acusa a su abuelo de abuso sexual. El periodista de espectáculos acudió este miércoles a ratificar su denuncia penal contra el cantante por falsedad de declaración.

El periodista informó que había ratificado la denuncia y que el proceso ahora está en manos de su abogado, quien indicó que buscarán que “se le vincule a proceso por el caso de falsedad y de amenazas porque sí podemos demostrar que hay un video en donde amenaza”.

Respecto a las amenazas que habría recibido Gustavo Adolfo Infante por parte del intérprete de “La plaga”, su abogado indicó que las autoridades le habrían brindado protección al periodista en caso de que sean reales. Aunque el abogado no dijo si el periodista habría aceptado la seguridad.

Frida Sofía retira demanda contra Enrique Guzmán

Por otro lado, este mismo miércoles, Frida Sofía compartió un video en sus redes sociales donde confirma que demandará a su abuelo Enrique Guzmán y a su madre, la cantante Alejandra Guzmán.

Frida Sofía y Gustavo Adolfo Infante. Foto: Instagram

La joven añadió durante su comunicado a través del video, que no recibió ningún pago por la entrevista que le realizó Gustavo Adolfo Infante y agradeció el apoyo brindado por él, pues aseguró que respetaron en todo momento cada uno de sus deseos respecto a la edición y las preguntas.

“Para mí es muy importante señalar que mi única intención al hacer la entrevista con Gustavo Adolfo Infante fue aclarar la idea y percepción tan errónea que tenían de mi persona. Tenía ganas de sentarme frente a él y su público para que me conocieran y me oyeran a hablar con y de la verdad”, dijo la hija de Alejandra Guzmán.

Frida Sofía también habló sobre su madre y dijo sentirse triste por no contar el apoyo de la cantante: “Es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá, pero ya no espero nada de ella, hoy me libero de su manipulación y de su chantaje”.

Con información de medios

cvg