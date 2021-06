¿Maribel Guardia controla las finanzas de Julian Figueroa, hijo de Joan Sebastian? La actriz responde

En entrevista con los medios de comunicación, Maribel Guardia dio a conocer que no se encarga de controlar las cuentas bancarias del hijo que engendró con Joan Sebastian.

De acuerdo con la actriz, su vástago tiene independencia financiera y no debe de responder ante ella para gastar los recursos que le dejó el "El poeta del pueblo".

Aseguró que respeta también la vida que ha comenzado Julián con su esposa y que lo que menos busca es convertirse en una suegra metiche.

“¡Háganme la buena!, apenas si controlo las mías, ¡háganmela sabrosa!… si, un año y medio sin trabajar, no, que va […] no, yo no controlo las finanzas de ellos", dijo.