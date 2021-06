Lupita Infante y Vicente Fernández Jr. interpretarán ICÓNICO tema de Alejandro Fernández

Guadalupe Infante Esparza, mejor conocida por ser la nieta del cantautor mexicano, Pedro Infante, es la nueva generación de los Infante y la nueva promesa de la música regional mexicana, la música ranchera y por supuesto su género en el que es su expertise, la música de mariachi.

Cabe mencionar que Lupita Infante se ha dado a conocer, como muchos artistas que se incursionan en la industria de la música, a través de las redes sociales, ya sea en Instagram, que es una de las redes más visitadas por los internautas y Youtube, que es donde se dan a sus música en formato de video, convirtiéndose en éxitos.

En este sentido, no es un secreto que muchos artistas se unen para interpretar un tema musical, ya sea una nueva melodía escrita por dos o más artistas, o que realicen un cover de alguna canción de un reconocido artista.

Al respecto, Lupita Infante junto a Vicente Fernandez Jr., se unieron para interpretar un icónico tema de Alejandro Fernández, quienes ya tienen lista una canción del mismísimo potrillo para lanzar en cualquier momento.

Desaparece la historia de Instagram

Así lo dio a conocer Infante en su cuenta oficial de Instagram, sin embargo, se arrepintió de la publicación en sus historias y no quedó rastro de la noticia en la que haría un dueto con el hijo mayor de Vicente Fernández, de la canción, "Y se me va la voz".

Para la mala suerte de la joven de 26 años que al desaparecer la imagen pensó que no quedaría rastro de lo que solo algunos de su seguidores verían, la imagen fue rescatada por El Heraldo de México, y revelamos la imagen que asegura que colaborarán juntos en este nuevo proyecto, y saber si además tendrá un videoclip.

Hasta ahora, no hay adelanto musical de lo que será el dueto entre Lupita Infante y Vicente Fernández Jr. de este tema, sin embargo, como recordaremos esta canción escrita por Roy Tavaré e interpretada por Alejandro Fernández en 2009, la cual pertenece al álbum "Dos Mundos: Evolución", siendo una de las favoritas del género pop del público, y de otros temas como "Me haces tanto bien", "No lo beses", "De nada sirve hablar", o "Mañana es para siempre".

Al no haber adelanto, te dejamos el tema de Alejandro Fernández, el cual próximamente será interpretado por Lupita Infante y Vicente Fernández Jr.:

