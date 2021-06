LUCERO se "convirtió" en su mamá; éstas son las PRUEBAS

Pese a que muchas personas suelen vivir con el miedo constante de convertirse en sus padres a lo largo de la vida, para Lucero esto resultó ser más bien una bendición.

La vida de ambas cuenta con diversas coincidencias de las cuales la única planeada fue el nombre, pues además de ser madre e hija son tocayas. Cabe resaltar además que la más pequeña de la familia, Lucero Mijares, también es parte de este legado.

Pese a que las dos tuvieron una infancia muy diferente, pues doña Lucero León vivió una vida normal hasta que comenzó a apoyar a “La Novia de América” para convertirse en una estrella, la vida adulta de ambas fue la que comenzó a ser muy similar.

Pocos años después de que la mamá de la estrella contrajera nupcias con Antonio Hogaza, enfrentó al separación de mutuo acuerdo con él. La situación es parecida a la que vivió la cantante con su colega Manuel Mijares, cuya unión también se disolvió.

“Mis papás se divorciaron cuando yo era muy chiquita y mi hermano era muy chiquito, pero lo llevaron muy bien”, narró la intérprete en una entrevista que publicó en su podcast el lunes pasado.

De ambas relaciones surgieron dos hijos. La señora León tuvo a Antonio y a Lucero, mientras que la intérprete de “El Privilegio de amar” tuvo a Lucerito y José Manuel.

EN EL AMOR LES VA CASI IGUAL

Los frutos de los dos matrimonios tuvieron que enfrentar el no tener que vivir con sus respectivos padres, pero esto no fue motivo para que no tuvieran una relación con ellos.

Aunque el señor Hogaza estuvo al margen de su carrera siempre velaba por ella y su hermano, mientras que Manuel Mijares siempre ha estado pendiente de sus hijos. Los dos hombres se convirtieron en amigos de sus exparejas y continuaron hablando con ellas a lo largo de los años.

“La Novia de América” y su mamá volvieron a buscar el amor después de años. La señora León con el señor Félix López, mientras que su hija con Michel Kuri, aunque en esta ocasión la cantante ha decidido no contraer nupcias.

Finalmente, las dos han sido madres encargadas de buscar lo mejor para sus hijas y hacerles notar sus talentos. La muestra más reciente de esto fue cuando la cantante invitó a su hija Lucerito Mijares a participar en un concierto en el que interpretó una pieza junto a sus papás.

La señora León, por su parte, se destacó al ayudar a la actriz a alcanzar el éxito convirtiéndose en su manejadora y llevarla a hacer audiciones desde los 10 años de edad.