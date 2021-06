Ángela Aguilar da un adelanto de la SORPRESA que tenía guardada para sus FANS: VIDEO

Luego de que se generaran rumores de que Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar se casaría, luego de que compartiera en sus redes sociales una fotografía en blanco y negro, posando con un vestido largo de novia y con varios aditamentos en el vestido como un bordado de flores, mientras la joven cantante se tocaba el vientre con su mano derecha, como si estuviera embarazada, tema que desató especulaciones entre los medios de comunicación y los mismos fans de la artista.

Además, en otra fotografía, se observa a la joven posando en un plano a detalle, donde tiene ambas manos en el vientre, sobre el vestido de novia que lleva puesto y en su mano izquierda, lleva un anillo de matrimonio, asegurando más los rumores que ya se habían generado.

Finalmente, Ángela Aguilar rompió el silencio, y fue así que a través de su cuenta oficial de Instagram en @angela_aguilar_ aclaró los rumores, primero disculpándose con sus "angelitos" -nombre por el cual llama sus fans-, por no tenerlos al tanto de lo que sucedía y que haber desaparecido un buen tiempo sino hasta hoy 8 de junio con una sorpresa que reveló;

"Hola angelitos los he extrañado, la verdad no estar posteando y no estando con ustedes, me ha puesto muy triste", dijo Ángela en sus historia de Instagram.