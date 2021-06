Salma Hayek conquista las redes al cumplir el challenge de Britney Spears

La mexicana Salma Hayek no se detiene por nada, sin importar que ha señalado que padece algunas de las secuelas por el Covid-19 y hasta en ocasiones le cuesta trabajo respirar, la actriz veracruzana demostró que su estado de salud ha mejorado considerablemente al conquistar las redes sociales al cumplir el el challenge de Britney Spears.

Luego de la critica situación que vivió el año pasado cuando se infectó de Covid-19, que incluso reveló que su salud se deterioró al grado de creer que moriría en su casa, Hayek lleva unas semanas muy activas, pues participará en la nueva película de Marvel: Eternals.

"Mi médico me suplicó que fuera al hospital porque estaba muy mal. Yo le dije: ‘No, gracias. Preferiría morir en mi casa'", relató en su momento la actriz de 54 años.

A través de su cuenta de Instagram, la también productora de cine sorprendió al mostrarse haciendo un challenge del sencillo "Baby One More Time" a pesar de asegurar en días pasados que todavía no ha recuperado la energía que alguna vez tuvo por dicha enfermedad.

En las imágenes, Salma luce con una playera y pants holgados en color negro junto a unos tenis blancos, y se muestra haciendo el reto al lado de varios bailarines.

