Las canciones de Kumbia Kings que todos amamos a través del tiempo

Samuel García, virtual ganador de la gubernatura de Nuevo León, anunció hoy un evento para celebrar su triunfo en las urnas. Entre los supuestos invitados se encontraban los Kumbia Kings, y aunque más tarde A.B Quintanilla desmintió dicha participación, fue inevitable recordar los éxitos de la agrupación.

Los Kumbia Kings fue un grupo estadounidense de origen mexicano que surgió en Texas en 1999, bajo el liderazgo de A.B. Quintanilla, quien fue productor, director, compositor y bajista de la agrupación. En 2006 se salió del grupo para liderar Kumbia All Starz hasta el 2016.

A lo largo de siete años, la agrupación vio pasar a varios músicos y vocalistas: Pee Wee, Nino B, Abel Talamantez, Chris Pérez y Cruz Martínez, el coproductor con quien Quintanilla tuvo múltiples conflictos que escalaron hasta la desintegración del proyecto.

Los Kumbia Kings vendieron hasta 20 millones de álbumes en Estados Unidos. Su primer álbum vendió más de 500 mil copias en México y logró una nominación a los Premios Grammy; más adelante fueron nominados como "artista latino del año" en el American Music Awards del 2003. En 2006, se llevaron el Premio Grammy Latino en la categoría Mejor álbum tropical regional mexicano, gracias a "Kumbia Kings Live".

Recordamos diez canciones más queridas por los fans, éxitos que mezclan cumbia, rap, pop, electrónica y tropical.

"Na Na Na (Dulce Niña)"



"Fuego"



"Sabes A Chocolate"



"Pachuco"



"Mi Gente"



"No Tengo Dinero"



"Shhh!"



"La Cucaracha"



"Azúcar"



"Boom Boom"

A.B Quintanilla desmiente participación de Kumbia Kings

En su cuenta de Twitter, el abanderado de Movimiento Ciudadano (MC) Samuel García, anunció un concierto gratuito este lunes 7 de junio a las 19:00 horas, frente al Palacio de gobierno.

“Vi un póster que tiene una foto mía con todo mi grupo y dice que yo me estoy presentando en Macroplaza. No se dejen engañar, raza, no voy a estar en Monterrey por la noche ni por el resto del año”, comentó Quintanilla luego del anuncio.

El fundador del grupo indicó que aunque extraña al país, no podrá tener su gira en México hasta 2022.

nvg