A.B Quintanilla desmiente que Kumbia Kings esté en festejo de Samuel García en Nuevo León

Luego del anuncio de Samuel García, virtual ganador de la gubernatura de Nuevo León, A.B Quintanilla salió a desmentir que la agrupación Kumbia Kings vaya a ser parte de los festejos del candidato este lunes.

“Yo soy A.B Quintanilla para Monterrey. Vi un póster que tiene una foto mía con todo mi grupo y dice que yo me estoy presentando en Macroplaza. No se dejen engañar, raza, no voy a estar en Monterrey por la noche ni por el resto del año”, comentó el también productor de música en un video en su Instagram.

El fundador del grupo indicó que por compromisos en Estado Unidos no podrá tener su gira en México hasta 2022. Aunque apuntó que extraña al país, reiteró que no tiene compromisos en México hasta que él dé aviso en sus redes sociales.

Y es que, por medio de su cuenta de Twitter, el abanderado de Movimiento Ciudadano (MC) anunció un concierto gratuito este lunes 7 de junio a 19:00 horas (tiempo local) en la Macroplaza, en frente del Palacio de gobierno.

“Los esperamos hoy en punto de las 7:00 p.m. para celebrar que logramos sacar a la vieja política de Nuevo León”, escribió el emecista en sus redes sociales.

A su vez, recordó a los asistentes que deben continuar con las medidas contra el Covid-19, como portar el cubrebocas, usar gel antibacterial y mantener la sana distancia en todo momento.

Los invitados, según la publicación del candidato, serán cuatro bandas: Grupo Duelo, La firma, Kumbia Kings y Ronda Bogotá.

Hasta la redacción de esta nota, Samuel García no se ha pronunciado al respecto ni ha anunciado un cambio del itinerario.

EAA