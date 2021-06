ALUCINA con estos 5 datos inquietantes de 'El CONJURO 3: El Diablo me obligó a hacerlo'

La comunión entre Patrick Wilson y Vera Farmiga dando vida a Ed y Lorraine en la franquicia de El Conjuro, es tal que pareciera en torno ellos dos gira un halo de misterio, de suspenso y sí, claro está, de terror puro. El miedo les acompaña como una sombra y ésta, para hacer palidecer a cualquier espectador, se muestra con todo su terror en 'El Conjuro 3: El Diablo me obligó a hacerlo'.

Con el filme ya en exhibición en los cines de México, la película tiene tras de de sí historias reales y otras que no sabemos si creer o no, lo que es un hecho es que si te quedas esperando a descubrirlo, tal vez lamentes no ponerte a salvo a tiempo.

Para adentrarte más y mejor en esta historia, podemos revelarte esa información detrás de la cinta.

Terrorífica historia real, destruida

'El Conjuro 3: El Diablo me obligó a hacerlo' muestra las portadas de periódicos de la época en que sucedió el famoso caso. Ante esto, se centra en el primer juicio por asesinato en Estados Unidos en el que se propuso la posesión demoníaca como defensa legal. Este hecho fue el punto de partida para los escritores y productores de la cinta, con el fin de que Ed y Lorraine arriesgaran su vida par demostrar la inocencia del acusado y así confirmar que el mal sí existe.

Para contar la historia de Arne Cheyenne Johnson, Johnson-McGoldrick investigó en revistas y diarios, hallando que las transcripciones de las declaraciones de los testigos en el juicio, no existían ya, las habían perdido o destruido.

Dan la bendición a la producción

Luego de varias películas filmadas en esta franquicia, la producción se siente aliviada o respaldada por algún tipo de fuerza divina, toda vez que al iniciar las filmaciones se tiene una tradición peculiar, misma que es recibir bendición religiosa al comienzo del proyecto. En ésta, se invita a todo el reparto y equipo, algo que les hace sentir mucho más aliviados de no sufrir algún tipo de percance extraño al realizar una película de terror.

Prepara el rol de un asesino poseído

Ruairi O’Connor dio vida a Arne Johnson, el joven poseído por el diablo que comete un delito sin tener control de sí mismo. Ante este reto, el actor supo que durante buena parte del rodaje viviría una pesadilla fílmica. Para lograr mejor su cometido y sostenerse siempre en el tono que requería el papel, Ruairi se aisló de sus compañeros y la convivencia con estos.

Lo que se sabía de él, entre toma y toma, es que se ponía sus audífonos para escuchar música de la década de los 80 y con esto lograba permanecer en el mundo que habitaba su versión de Arne. Él sólo quería mantenerse en los sonidos demoniacos.

Afición por 'Se7en', les unió

Michael Chaves reveló que James Wan lo escogió para dirigir El Conjuro 3 debido a que ambos comparten un particular fanatismo por el clásico thriller de crímenes psicológicos ‘Se7en’, de David Fincher. Esta es la primera vez que Wan no dirige una cinta de esta franquicia y quiso darle la oportunidad a alguien más que tuviera una coincidencia en gustos fílmicos para dar vida al mundo de terror que se requería.

El Conjuro, una historia de amor

O por lo menos esto es lo que afirma Vera Farmiga sobre la franquicia de ‘El Conjuro’, puesto que asegura Lorraine y Ed Warren tienen una profunda historia de amor que se expone bajo un halo de terror.

“El corazón de esta franquicia es la conexión y el amor de Ed y Lorrain. Eso es lo que la hace diferente de otras películas de terror. Es la historia de amor”, indicó Farmiga. Lo que es un hecho, es que en esta cinta los fans verán parte de su relación, en el pasado, con momentos lejanos en sus recuerdos, cuando fueron adolescentes enamorados.

Vera Farmiga y Patrick Wilson han interpretado a Ed y Lorraine Warren en la pantalla durante 8 años, en las cintas ‘El Conjuro’, ‘El Conjuro 2’ y ‘Annabelle Regresa a Casa'.

MAAZ